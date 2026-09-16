Internacional

Marco Rubio Felicita a México por su Independencia y Destaca Cooperación Bilateral

El funcionario estadounidense afirmó que todavía quedan retos por atender entre ambos países

Marco Rubio Felicita a México por su IndependenciaMarco Rubio, Secretario de Estado. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Marco Rubio felicita a México por su Independencia y destaca la cooperación bilateral. Un nuevo capítulo en comercio y seguridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+