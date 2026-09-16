Marco Rubio Felicita a México por su Independencia y Destaca Cooperación Bilateral

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al pueblo de México con motivo del 216 aniversario de su Independencia y destacó la importancia de la relación entre ambos países.

En su mensaje, Rubio señaló que México es vecino de Estados Unidos y afirmó que ambas naciones han iniciado “un nuevo capítulo” en su relación, con un comercio más justo, una mayor cooperación en materia de seguridad y economías prósperas orientadas al mercado.

El funcionario estadounidense también mencionó los problemas relacionados con el crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, la migración y la violencia de los cárteles. Afirmó que el presidente Donald Trump ha realizado esfuerzos para enfrentar estos retos y colaborar con México para debilitar y desmantelar a los grupos que calificó como narcoterroristas.

Rubio reconoció que todavía queda trabajo por hacer entre ambos países y aseguró que Estados Unidos está comprometido con un México “seguro, libre y próspero”, al que consideró un socio fundamental durante las próximas décadas.

Finalmente, el secretario de Estado envió sus mejores deseos al pueblo mexicano y expresó su deseo de que disfrute de un Día de la Independencia “lleno de alegría y orgullo”.

En México, durante su mensaje por el 216 aniversario de la Independencia, luego de encabezar el desfile cívico-militar y realizar el izamiento de la bandera monumental en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la soberanía del país frente a presiones externas.

En ese contexto, Sheinbaum consideró que los recientes señalamientos de autoridades de Estados Unidos contra México están relacionados con el proceso electoral de ese país, que tendrá elecciones en noviembre, y pidió que México no sea utilizado como parte de la campaña.

La mandataria señaló que México no interviene en las elecciones estadounidenses y sostuvo que tampoco debe existir injerencia de Estados Unidos en los procesos electorales mexicanos. Planteó que cada país debe concentrarse en los asuntos que le corresponden y mantener una relación basada en el respeto.

Sheinbaum también cuestionó los cambios en el discurso de autoridades estadounidenses respecto a la cooperación con México. Explicó que, mientras en algunos momentos se reconocen los avances y la coordinación bilateral, posteriormente surgen declaraciones en las que se afirma que México no está haciendo lo suficiente y se advierte sobre posibles consecuencias.

La presidenta reiteró que la coordinación entre ambos países debe mantenerse sin subordinación y afirmó que esta postura la ha planteado tanto en asambleas públicas como en conversaciones privadas con autoridades de Estados Unidos.