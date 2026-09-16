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EUA Quita a Venezuela de Lista de Países que Fallan en Combate al Narco

La decisión forma parte de la evaluación anual de Washington sobre los esfuerzos contra el tráfico de drogas

EUA Quita a Venezuela de Lista de Países que Fallan en Combate al NarcoBandera de EUA y Venezuela Frente a Suprema Corte. Foto: Reuters

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Venezuela ya no está en la lista negra de EUA sobre narcotráfico. Trump atribuye el cambio a la cooperación con el gobierno interino.

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