EUA Quita a Venezuela de Lista de Países que Fallan en Combate al Narco

Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que, según Washington, “han fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico durante el último año, de acuerdo con la evaluación anual publicada por la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump atribuyó el cambio a una mayor cooperación con el gobierno interino de Venezuela. En el documento, Trump afirmó que su administración ha logrado avances tras la detención y salida del poder de Nicolás Maduro, a quien calificó de “dictador ilegítimo y narcotraficante”.

En el mismo informe, Estados Unidos mantuvo a Colombia entre los países que, de acuerdo con su evaluación, “han fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico. La decisión mantiene la descertificación impuesta el año pasado al gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, el documento reconoce los compromisos del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y señala que, si Colombia avanza durante el próximo año como espera Washington, Trump considerará levantar la condición actual.

En contraste, Estados Unidos ha mantenido una postura crítica sobre los resultados de México en el combate al narcotráfico. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció recientemente que el gobierno mexicano ha intensificado sus acciones contra los cárteles, aunque consideró que los esfuerzos todavía son insuficientes.

La administración de Donald Trump también ha colocado a los grupos criminales mexicanos entre sus principales objetivos de seguridad y ha designado al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas extranjeras.