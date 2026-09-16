Internacional

Derrumbe en Mina de Oro Deja Más de 80 de Muertos: ‘Todavía Hay Atrapados’

Las operaciones de rescate se prolongaron toda la noche con la ayuda de otros trabajadores

Mina de oroMina de oro en Afganistán. Foto: AFP | Archivo

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Más de 80 muertos en derrumbe de mina de oro en Sudán. Rescatistas luchan por salvar vidas con herramientas básicas. Conoce más sobre esta tragedia en Al Zaraa.

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