Von der Leyen Ofrece a Canadá Ser el Primer Miembro Asociado de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea, una propuesta significativa en un momento en que los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acercan a Ottawa a Europa.

Los aranceles de Trump y sus reiteradas declaraciones sobre convertir a Canadá en el estado número 51 han llevado al país a buscar vínculos económicos y de seguridad más estrechos con Europa.

Cerca del 70% de las exportaciones canadienses tienen como destino Estados Unidos, y el primer ministro Mark Carney ha llamado a establecer una "alianza única" con la UE mientras Canadá busca reducir esa dependencia.

"Me gustaría trabajar con ustedes para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE", dijo von der Leyen al primer ministro canadiense Mark Carney durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Carney asintió, se levantó de su asiento, abrazó a von der Leyen y le dio un beso en cada mejilla mientras los legisladores aplaudían de pie. Está previsto que el primer ministro canadiense se dirija al Parlamento.

Un funcionario canadiense familiarizado con las conversaciones dijo a The Associated Press la semana pasada que Ottawa exploraba vínculos con la UE que podrían quedarse justo por debajo de una membresía plena. El funcionario señaló que Canadá buscaría un acuerdo que permitiera a sus ciudadanos vivir y trabajar en Europa sin visa como parte de una alianza estratégica más amplia.

La oficina de Carney dio la bienvenida a la propuesta de von der Leyen y señaló que Canadá está profundizando sus vínculos con la UE "para fortalecer nuestra soberanía". También respaldó avanzar más allá de su actual acuerdo de libre comercio, conocido como CETA, hacia lo que von der Leyen llamó una "Alianza para el Futuro".

Von der Leyen dijo que la alianza más amplia tendría como objetivo crear "un espacio común de prosperidad y seguridad económica".

Presentó esta relación más estrecha como un vínculo basado no solo en el comercio, sino también en valores democráticos compartidos.

"Sobre todo, querido Mark, Europa y Canadá creen en la democracia", dijo von der Leyen a Carney, quien estaba sentado en la primera fila, a su izquierda.

"Creemos que el poder no pertenece a los más fuertes, los más ricos o los que hacen más ruido, sino a todos nosotros. Que las democracias tienen la libertad de elegir con quién trabajar".

Von der Leyen dijo que la alianza ampliada abarcaría manufactura avanzada, tecnología, producción de defensa, el Ártico, energía, minerales críticos, baterías, inteligencia artificial, computación cuántica, ciberseguridad y seguridad económica.

"Esta es una alianza no contra nadie, sino para fortalecer nuestra capacidad común", afirmó. "En resumen, queremos llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible".

Sin embargo, no dio detalles sobre cómo funcionaría la membresía asociada ni cómo encajaría con los otros países que negocian su adhesión plena al bloque.

Este año, Canadá se convirtió en el primer país no europeo en incorporarse al programa de defensa SAFE de la UE, dotado con 150 mil millones de euros (173 mil millones de dólares), lo que permite a las empresas canadienses participar en adquisiciones conjuntas.

Iratxe García Pérez, presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, elogió a Carney por mostrar "gran valentía al enfrentarse a Donald Trump" y dijo que se necesitan aliados para defender "la soberanía, la solidaridad y el derecho internacional".

Carney dijo el martes que la integración económica, que antes era considerada principalmente un activo, cada vez más "está siendo utilizada como un arma por ciertos países". Ese mismo día señaló que las conversaciones se intensificarán durante la cumbre Canadá-UE que se celebrará en Montreal a finales de octubre.

Canadá ha respondido a los aranceles de Estados Unidos y rechazado condiciones comerciales que, según Carney, debilitarían su soberanía.

La UE ha seguido un camino diferente con Washington y ha alcanzado un acuerdo comercial que estableció un arancel estadounidense máximo del 15% para la gran mayoría de las exportaciones de la UE, mientras Europa eliminó los aranceles para los productos industriales estadounidenses.

Ese contraste ha estado presente en el impulso de Carney para estrechar los vínculos con Europa. En un discurso seguido de cerca en el Foro Económico Mundial de Davos en enero, pidió a las potencias medianas que trabajaran juntas para aumentar su capacidad de negociación en una era de rivalidad entre grandes potencias.

"Cuando negociamos bilateralmente con una potencia hegemónica, negociamos desde una posición de debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece", dijo Carney.

"Eso no es soberanía", afirmó. "Es ejercer la soberanía mientras se acepta la subordinación".

El discurso de Carney en Davos sobre las potencias medias provocó en enero una reprimenda personal de Trump, y la propuesta de von der Leyen al vecino de Estados Unidos podría volver a elevar la tensión.

Barry Andrews, presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, calificó a Canadá como "un aliado perfecto para Europa" y señaló que una relación más estrecha podría beneficiar especialmente a Irlanda, al destacar que más del 10% de los canadienses afirma tener ascendencia irlandesa.

ASJ