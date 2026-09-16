Internacional

Von der Leyen Ofrece a Canadá Ser el Primer Miembro Asociado de la UE

La jefa del bloque se dirigió al primer ministro Mark Carney durante su discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo

Canadá UEEste año, Canadá se convirtió en el primer país no europeo en incorporarse al programa de defensa SAFE de la UE. Foto: Reuters.

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