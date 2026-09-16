Sociedad

De las Deepfakes al Doxxeo, los Peligros de Publicar 'la Vida' en Redes Sociales

Estos problemas se agravan ahora con el uso de la inteligencia artificial, que facilitan crear imágenes o videos que parecen reales

El uso de IA ha facilitado la creación de imágenes y videos falsosEl uso de IA ha facilitado la creación de imágenes y videos falsos. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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