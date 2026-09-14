Ciencia y Tecnología

Director de OpenAI Alerta por Avances de IA que Podrían Salir Muy Mal y se Deben Evitar

Sam Altman asegura que se podría perder el control del futuro de la Inteligencia Artificial

ChatGPTChatGPT. Foto: Reuters | Archivo

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¿Demasiado poder en pocas manos? Altman de OpenAI alerta sobre los riesgos de una IA descontrolada. Conoce sus propuestas para un desarrollo seguro.

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