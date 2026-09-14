Accidentes

Caída de Rayo Incendia Pavimento en el Malecón del Río en León

El incidente ocurrió entre los bulevares Miguel Hidalgo y Vicente Valtierra

Caída de Rayo Incendia Pavimento en el Malecón del Río en León.Caída de Rayo Incendia Pavimento en el Malecón del Río en León. Foto: N+

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Conductor de un vehículo fue testigo de los hechos y estuvo cerca de ser afectado. No se registraron heridos o fallecidos.

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