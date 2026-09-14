Caída de Rayo Incendia Pavimento en el Malecón del Río en León

Una descarga eléctrica incendió el asfalto en la parte alta del Malecón del Río de Los Gómez la tarde de este domingo en León.

El incidente ocurrió durante el fin de semana en el tramo entre los bulevares Miguel Hidalgo y Vicente Valtierra donde los cables de energía eléctrica cayeron sobre la cinta asfáltica.

En el lugar de los hechos un automovilista presenció la descarga e incluso pudo frenar justo antes de pasar sobre el asfalto incendiado.

Relató que alcanzó al escuchar un trueno y luego cayeron los cable frente a su auto, aunque no pudo relatar exactamente cómo se incendió la vialidad.

Personal de bomberos acudió al sitio donde se reportaba un auto incendiado pero se toparon con la confusa escena.El auto estaba casi intacto los cables en el suelo y el asfalto en llamas.

Foto: N+

Procedieron a extinguir el fuego a la par que personal de la CFE trabajaba en la des-energización de las líneas, lo dicho sea de paso provocó fallas en el sistema de semáforos de la zona.

Para disipar el calor acumulado por la brea del pavimento los bomberos excavaron hasta apagar por completo las brasas.

Por explicación de los bomberos la descarga eléctrica disparó la temperatura del suelo y el pavimento al ser principalmente chapopote, este se incendió.

La Comisión Federal de Electricidad más tarde confirmó que fue un rayo lo que inició el siniestro.

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A decir de la vocería local de la CFE, una descarga atmosférica provocó daños en las instalaciones de la CFE y debido a la afectación uno de los cables cayó al pavimento y generó un corto circuito.

Asimismo descartó daños al vehículo involucrado así como a personas por este incidente.