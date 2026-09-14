Pronóstico del tiempo

Clima en Monterrey, Nuevo León: Calor de Hasta 36 Grados y Posibles Lluvias

El cielo soleado y las altas temperaturas dominarán durante los primeros días de la semana, mientras que un posible frente frío podría favorecer la llegada de lluvias y refrescar el ambiente

Clima en MonterreyCalor y cielo despejado en Monterrey.Foto: Fabián Gonzalez

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El ambiente caluroso continuará en Monterrey, con temperaturas máximas cercanas a los 36 grados y una baja probabilidad de lluvia. A partir del jueves podrían presentarse cambios en las condiciones.

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