Clima en Monterrey, Nuevo León: Calor de Hasta 36 Grados y Posibles Lluvias

Esta mañana, las temperaturas en la zona metropolitana de Monterrey rondan los 25 grados, mientras que el cielo se encuentra despejado. De acuerdo con las condiciones actuales, la calidad del aire es buena en todas las estaciones de monitoreo ambiental.

Para el resto de este lunes se espera que permanezca el cielo soleado y que continúe el clima caluroso en el área metropolitana. Las temperaturas máximas podrían alcanzar alrededor de los 36 grados, mientras que la probabilidad de lluvias se mantiene baja, con apenas un 6 por ciento para este día. Durante los primeros días de la semana, el panorama meteorológico apunta a que el cielo soleado y las altas temperaturas continuarán dominando sobre el noreste del país. Por el momento, las condiciones se mantendrán principalmente secas y calurosas.

Sin embargo, a partir del jueves se abre una ventana de probabilidad de lluvias que podría ayudar a refrescar las temperaturas máximas. Hasta el momento, un frente frío sería el elemento que podría activar estas precipitaciones. De acuerdo con el panorama previsto, este sistema frontal pudiera desplazarse por el sureste de los Estados Unidos y el norte del Golfo de México. La sola presencia de una masa de aire frío podría interactuar con el calor y la entrada de humedad, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de lluvias.

Mientras tanto, en el océano Pacífico, la Depresión Tropical 15-E se ha desarrollado a 1,180 kilómetros al suroeste de Los Cabos. El sistema presenta vientos de 55 kilómetros por hora y mantiene un movimiento hacia el oeste. Por su ubicación y trayectoria, no representa riesgo alguno para el territorio nacional.

En el Atlántico también se mantiene bajo vigilancia una zona de inestabilidad localizada a mitad del océano. Esta área presenta un 30 por ciento de potencial ciclónico para los siguientes siete días.

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Durante esta semana se dará seguimiento a la evolución de esta posible formación, así como a los cambios que puedan presentarse en las condiciones meteorológicas.

Por ahora, Monterrey inicia la semana con ambiente soleado y caluroso, temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados y una baja probabilidad de lluvias, aunque el panorama podría cambiar a partir del jueves con la posibilidad de precipitaciones.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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