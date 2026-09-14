Homicidios

Asesinan a un Hombre Dentro de Una Carpintería en la Bajada San Martín en Irapuato

La víctima corrió de sus agresores y se intentó refugiar en el interior del taller donde perdió la vida

Asesinan a un Hombre Dentro de Una Carpintería en la Bajada San Martín en Irapuato.Asesinan a un Hombre Dentro de Una Carpintería en la Bajada San Martín en Irapuato. Foto: N+

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Los hechos se registraron la tarde del pasado domingo, según testigos los atacantes iban a bordo de una motocicleta.

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