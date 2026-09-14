Asesinan a un Hombre Dentro de Una Carpintería en la Bajada San Martín en Irapuato

Un ataque armado se registró alrededor de las 5:00 de la tarde del pasado domingo en calles de la colonia Bajada San Martín en Irapuato, Guanajuato.

Las detonaciones por arma de fuego, alertaron a los vecinos de la zona quienes se percataron de que habían agredido a alguien a balazos.

Personal de la carpintería y transeúntes que pasaban por el lugar, llamaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar los hechos.

Integrantes de distintas corporaciones llegaron al cruce de las calles Abasolo y Haya en donde se encuentra el lugar donde quedó la víctima.

Testigos señalaron que dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron al hombre, quien a pesar de que le dispararon, intentó huir y se resguardó en la carpintería.

Donde llegaron los atacantes y lo hirieron en distintas partes del cuerpo, quedando sin vida en la entrada del establecimiento.

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Paramédicos confirmaron la muerte tras revisar sus signos vitales, dando parte a agentes estatales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Elementos del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo de la persona y la trasladaron a Guanajuato, Capital a practicarle la autopsia de ley.