Homicidios

Maestro Reportado Desaparecido es Hallado Muerto en Puebla

El docente fue encontrado en el municipio de Jalpan. Su localización provocó consternación entre familiares, amigos, alumnos y la comunidad académica.

Maestro es hallado muerto en PueblaLas fiscalías de Puebla y Veracruz investigan para intentar esclarecer el móvil del crimen. Foto: Ilustrativa | N+

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El docente Gerardo Ávalos fue encontrado sin vida en Puebla, con huellas de violencia. La comunidad académica y feminista exige una investigación exhaustiva.

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