Maestro Reportado Desaparecido es Hallado Muerto en Puebla

El profesor Gerardo Ávalos García reportado como desaparecido desde inicios de mes en Poza Rica, fue localizado muerto en el paraje conocido como “La Nopalera" sobre el ramal a Ávila Camacho, en el municipio de Jalpan, Puebla.

De acuerdo con los reportes, el docente del CBTIS 78 presentaba huellas de violencia y estaba semidesnudo y cubierto con una lona blanca. En el sitio las autoridades también encontraron una playera gris, que también fue integrada como indicio a las investigaciones.

El hallazgo provocó consternación entre familiares, amigos, alumnos y la comunidad académica de Poza Rica.

En tanto el colectivo comunidad feminista de Poza Rica expresó sus condolencias y exigió a las autoridades una investigación a fondo para esclarecer lo ocurrido y evitar que el caso quede impune.

Las fiscalías de Puebla y Veracruz investigan para intentar esclarecer el móvil del crimen y tratar de capturar a los probables responsables.