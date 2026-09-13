Asesinan a Comerciante Dentro de Mercado Municipal de Tempoal, Veracruz

Un comerciante fue asesinado a balazos en el interior del mercado municipal del municipio de Tempoal, al norte de la entidad veracruzana.

Los hechos provocaron la movilización de corporaciones de seguridad, así como de la Fiscalía general del estado, para el aseguramiento de la zona y la integración de la correspondiente carpeta de investigación.

La víctima fue identificada como Ausencio ’N’., alias ‘Martín el pollero’ de ocupación comerciante.

De acuerdo con los informes policíacos, hombres armados ingresaron al inmueble y le dispararon a corta distancia.

La zona fue asegurada y tanto comerciantes como personas que realizaban sus compras en ese momento, fueron retirados en lo que se realizaban las diligencias ministeriales.

Tras el levantamiento del cuerpo, y lA recolección de indicios por parte de los peritos de la fiscalía, las actividades se normalizaron.