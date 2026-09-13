Homicidios

Asesinan a Comerciante Dentro de Mercado Municipal de Tempoal, Veracruz

El hombre conocido como ‘Martín el pollero’ fue atacado con el arma de fuego a corta distancia

Comerciante asesinado en TempoalLa zona del mercado donde fue el ataque se mantuvo acordonada por autoridades. Foto: Hipólito Tapia Moreno

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Comerciante conocido como 'Martín el pollero' muere tras ataque armado en el mercado de Tempoal. Conoce el avance de la investigación.

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