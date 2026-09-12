Ejecutan a Balazos a 'El Buba' en Zona Habitacional de Amalucan en Puebla

Un hombre fue baleado entre la calle Roble esquina con Nogal del Infonavit Amalucan al norte de la ciudad de Puebla, más tarde autoridades confirmaron su muerte.

Vecinos de la zona dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego, por lo que autoridades policiales y paramédicos se movilizaron al sitio.

Al llegar a la zona habitacional encontraron a un masculino que estaba siendo auxiliado por los ciudadanos debido a que presentaba una lesión de bala.

El hombre fue identificado como Daniel 'N' alias 'El Buba' de 32 años de edad, quien logró sobrevivir por varios minutos tras el ataque, no obstante, más tarde se confirmó que derivado a la gravedad de la lesión, perdió la vida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonó la escena del crimen para preservar los indicios de este ataque mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron para llevar acabo las diligencias correspondientes.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de Amalucan elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/b2biiw4W7J — SSC Puebla (@SSC_Pue) September 12, 2026

De manera preliminar se sabe que las investigaciones podrían dirigirse a un ataque directo, sin embargo, las autoridades no han dado más detalles sobre los motivos probables de este homicidio.

Policías Municipales realizaron patrullajes en el Infonavit Amalucan y sus alrededores, en busca de los responsables, no obstante, no se han reportado personas detenidas.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por este hecho violento registrado en una zona en la que, de acuerdo a vecinos, la inseguridad se vive día a día.

Cabe destacar que este homicidio no fue el único registrado la noche del 11 de septiembre en Puebla, un hombre fue asesinado al interior de su camioneta mientras circulaba sobre el Periférico Ecológico a la altura de San Andrés Cholula, frente a las Torres Médicas MAC.

Ante estos delitos, la sociedad pide mayor atención a la seguridad por parte de las autoridades pues temen que estos ataques armados cobren vidas inocentes.

Con información de N+

MCS