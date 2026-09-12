Homicidios

Ejecutan a Balazos a 'El Buba' en Zona Habitacional de Amalucan en Puebla

Un ataque armado movilizó a cuerpos de emergencias en la capital poblana, después de varios minutos, un hombre perdió la vida

Hombre baleado en la ciudad de Puebla, zona Amalucan.Balean a un hombre en Amalucan. Foto: Facebook Monitor Víal de la Metrópoli Poblana

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Daniel 'N' alias 'El Buba' perdió la vida en el Infonavit Amalucan tras un ataque armado, vecinos piden más seguridad.

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