Sujeto Armado Dispara Contra Joven en Avenida Principal de Chihuahua

La tarde de este viernes se registró un ataque armado a plena luz del día sobre la avenida Fuentes Mares, en el cruce con la calle Emilio Carranza, al sur de la capital de Chihuahua, que dejó como saldo la muerte de un joven.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, fueron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal quienes arribaron al cruce mencionado tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego.

Según información proporcionada, la víctima era perseguida por otro sujeto, quien disparó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte, quedando el cuerpo tendido entre dos carriles de la avenida principal. Ante esta situación, los agentes procedieron a asegurar la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

En el lugar fue necesaria la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Complejo Estatal de Seguridad, donde se le practicará la necropsia de ley.

En el sitio no se dieron a conocer más detalles de lo ocurrido. Únicamente se informó que, tras la agresión, el responsable huyó a pie, por lo que se desplegó un operativo policiaco en conjunto con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Fiscalía y el Ejército Mexicano para dar con su paradero.