Homicidios

Sujeto Armado Dispara Contra Joven en Avenida Principal de Chihuahua

Tras el ataque autoridades desplegaron un operativo para localizar al presunto responsable, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas

Sujeto Armado Dispara Contra JovenSujeto Armado Dispara Contra Joven. Foto: N+

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Un joven muere tras ser atacado a tiros en la avenida Fuentes Mares. La policía y el ejército buscan al sospechoso

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