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Santiago Bueno Llega al América y Raúl Jiménez le Dedica Video: ‘Es el Mejor Equipo’

El defensa uruguayo fue compañero del artillero mexicano en el Wolverhampton, antes de firmar con las Águilas para el Torneo Apertura 2026

Santiago Bueno defendió la camiseta de los Wolves durante varias temporadas y ahora llega al futbol mexicano.Santiago Bueno defendió la camiseta de los Wolves durante varias temporadas y ahora llega al futbol mexicano. Foto: Reuters
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