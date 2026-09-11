Santiago Bueno Llega al América y Raúl Jiménez le Dedica Video: ‘Es el Mejor Equipo’

Desde Inglaterra llega el nuevo fichaje del América. Se trata del uruguayo Santiago Bueno, cuya llegada al nido de Coapa fue anunciado por las Águilas a través de sus redes sociales. El futbolista reforzará la zaga del equipo, luego de la salida de Sebastián Cáceres.

"¡Bienvenido al Club América, Santiago! Bueno llega a Las Águilas como préstamo desde el Wolverhampton", publicó el club azulcrema. "Defensa de Uruguay y listo para defender nuestro escudo. ¡Bienvenido al Más Grande, Santi Bueno!", añadió.

El futbolista de 27 años de edad proviene del futbol inglés. El acuerdo entre el América y el Wolverhampton sería de préstamo por un año, con opción de compra definitiva una vez que se cumpla el plazo.

Además, en un video que publicó el Club América, su excompañero en los Wolves, Raúl Jiménez le dedicó las siguientes palabras: “Santi, supe que vas al mejor equipo de México, disfrútalo mucho. Llegas a un club con una afición enorme que te va a arropar muy bien desde el principio y espero que lo hagas muy bien”.

Raúl Jiménez añadió: “Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa y vamos con todo a ganar. ¡Un abrazo, hermano!”.

Bueno ocupará el lugar que dejó Sebastián Cáceres en la zaga azulcrema, ya que acaba de dar el salto a Europa para jugar con el Celta de Vigo.

Aún no se sabe cuándo será la presentación de Bueno, pero se espera que pronto se integre al trabajo con sus nuevos compañeros. Así que en un par de semanas puede estar listo para debutar: en la Jornada 10, cuando las Águilas visiten al Necaxa.

Las Águilas marchan en el primer lugar de la tabla general luego de 7 fechas: suma 16 unidades y aún tiene un partido pendiente contra Tijuana que se llevará a cabo hasta el 28 de octubre debido a lo apretado del calendario.

En duelo de la semana 8, este sábado el conjunto azulcrema sostendrá su duelo más complicado hasta ahora en la Liga MX: Se medirá con el vigente campeón que es el Cruz Azul, en una nueva edición del llamado Clásico Joven.

¡Raúl lo sabe muy bien por experiencia, Santi! 🥹



Llegas al mejor, al más grande, a Las Águilas. 💙💛#BuenoEsÁguila pic.twitter.com/3DjBrxgd7n — Club América (@ClubAmerica) September 11, 2026

Con información de N+