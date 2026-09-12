Los Tigres del Norte Darán el Grito de Independencia con Concierto Gratis en CDMX

Con las fiestas patrias a la vuelta de la esquina, la agenda de festejos por el Grito de Independencia 2026 comienza a definirse en la Ciudad de México. Entre las actividades confirmadas destaca el concierto gratuito de Los Tigres del Norte, que se presentarán como parte de las celebraciones oficiales por el aniversario de la Independencia.

No es la primera vez que los “Jefes de jefes” hacen gala con su música un 15 de septiembre, debido a que en 2022 ofrecieron una actuación especial en el Zócalo ante más de 140 mil personas. Sin embargo, esta vez su escenario será diferente.

La banda integrada por los hermanos Hernández es una de las más queridas a nivel internacional, debido a que su música y letras ya son un clásico.

Éxitos como La Puerta Negra o Golpes en el corazón han sido coreados en distintas partes del mundo, pero hay una conexión especial con aquellas personas que viven en Estados Unidos, debido a que varias de sus piezas están dedicadas a aquellos que buscaron el “sueño americano”.

Es tanto el cariño por Los Tigres, que han sido homenajeados en diversas ocasiones; no obstante, destaca el ocurrido en septiembre de 2024, cuando fueron invitados de honor a la ceremonia del “Mes de la Herencia Hispana” en la Casa Blanca.

Otro de ellos fue en nuestro país, cuando inauguraron un museo en su honor en Mocorito, Sinaloa, lugar donde comenzó su carrera.

Durante el Grito de Independencia 2026, Los Tigres del Norte interpretarán sus mejores éxitos como Ni parientes somos, La mesa del rincón, Directo al corazón, La banda del carro rojo y Contrabando y traición, en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.

Se ubica en la avenida Francisco Del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena. Debido a que no hay lugares de estacionamiento en la zona, es recomendable tomar transporte público.

La primera opción son las estaciones Alcaldía Venustiano Carranza o Moctezuma de la Línea 5 del Metrobús. La segunda opción corresponde al Metro CDMX, en este caso, las estaciones cercanas son Moctezuma y San Lázaro de la Línea 1; Fray Servando de la Línea 4; y Mixhuca de la Línea 9.

Se desconoce el horario exacto de su presentación, pero toma en cuenta que a partir de las 18:00 horas artistas como Maelo Ruiz y Sonora Dinamita también estarán en el escenario.

EPP