Famosos

Yolanda Andrade le Envía un Mensaje a Gala Montes con una Importante Petición

Yolanda Andrade le pidió a Gala Montes verse en persona tras su salida de LCDLFMX. Esto le dijo.

yolanda-andrade-mensaje-gala-montes-instagram-storiesFotos: Instagram Yolanda Andrade / Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Yolanda Andrade busca hablar en persona con Gala Montes tras su salida de LCDLFMX. ¿Qué le quiere decir? Descúbrelo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+