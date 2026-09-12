Yolanda Andrade le Envía un Mensaje a Gala Montes con una Importante Petición

La conductora Yolanda Andrade utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a la actriz Gala Montes, después de varios intentos de comunicarse con ella sin obtener respuesta.
"Querido público conocedor, este mensaje yo creo que va a llegar más rápido. Es para ti, Gala. Te he estado escribiendo para platicar, ya no de lo mismo y de todo el desmadre que hay", expresó Andrade al inicio del video, publicado este 11 de septiembre en sus stories de Instagram.
La conductora fue clara sobre el objetivo de su mensaje: no busca resolver nada por redes sociales, sino tener un encuentro privado con la actriz. "Y solo quiero escucharte y hablar contigo. Te quiero decir una cosa, nada más, pero en persona", señaló.
Andrade aprovechó también para reafirmarle su respaldo. "Tú vales mucho la pena y eres una vieja con muchos huevos", le dijo. "Si quieres hablarlo, estoy a tus órdenes. Si no, no hay pedo. La vida sigue. Te quiero".
El mensaje llega en medio de la polémica que rodea a Gala Montes desde su salida de La Casa de los Famosos México, donde permaneció apenas 48 horas como habitante sorpresa antes de retirarse por decisión propia.
Su paso por La casa desató especulaciones sobre su estado emocional.
Ante los señalamientos, Montes respondió con ironía ante la prensa: "Estoy enfocada en mis brotes psicóticos", dijo.
La actriz también relacionó su salida con un desacuerdo con la producción por la falta de insumos durante su periodo menstrual, y aseguró que ingresó al reality en buen estado físico y sin intención de abandonar la competencia.
Yolanda Andrade vive con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que ha compartido públicamente y que la ha llevado a insistir, en distintas apariciones, en la importancia de no emitir juicios sobre condiciones médicas ajenas. "Un diagnóstico es un diagnóstico, no es lo que eres tú", afirmó en otro video.
Hasta el momento, Gala Montes no ha respondido públicamente al mensaje de Andrade.
DSB