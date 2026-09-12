Camión de Volteo Cae a Río por Presunta Falla en Mariano Escobedo, Veracruz

Una unidad de carga tipo volteo, la cual se encontraba cargada con arena, cayó a un río tras presuntamente presentar una falla en los frenos en Mariano Escobedo, municipio localizado en la región montañosa de la entidad veracruzana.

Los hechos anteriormente mencionados se registraron en un camino de terracería que, según lo informado, no cuenta con algún tipo de protección. El accidente se registró a la altura de la comunidad conocida como Tepoztlán de las Granjas del municipio anteriormente citado.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el operador de la unidad presuntamente perdió el control del vehículo pesado, por lo que se fue al fondo, cayendo de una altura aproximada de ocho metros, donde estaba siendo arrastrado por la corriente.

Afortunadamente, el conductor del camión logró salir con la ayuda de habitantes de los alrededores que se acercaron al escuchar el golpe del accidente. Minutos más tarde, grupos de auxilio llegaron al lugar y lo trasladaron al hospital regional de Río Blanco para ser valorado y recibir atención médica por los golpes que presentó.

Elementos de corporaciones de seguridad acudieron al lugar para resguardar la zona y agilizar la circulación, debido a que este camino comunica con el municipio de Ixhuatlancillo y hay mucha afluencia vehicular. Las maniobras para reportar la unidad se extendieron por varias horas y fueron realizadas con maquinaria pesada y cadenas.