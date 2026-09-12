Accidentes

Camión de Volteo Cae a Río por Presunta Falla en Mariano Escobedo, Veracruz

El conductor de una unidad de carga fue trasladado a un hospital luego de que el vehículo pesado cayera desde ocho metros en la región montañosa del estado

Camión de Volteo Cae a Río por Presunta Falla en Mariano Escobedo, VeracruzCuerpos de emergencias arribaron al lugar donde se registró el accidente. Foto: N+

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Un camión cargado de arena cae a un río en Veracruz por falla en los frenos. El conductor fue auxiliado por vecinos y llevado al hospital.

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