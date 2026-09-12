Incendio de Cuatro Camiones Deja Dos Heridos en Saltillo, Coahuila

Dos personas resultaron heridas luego de que cuatro camiones se incendiaran alrededor en la colonia La Madrid, donde se realizaban trabajos de soldadura al interior de un taller. El incidente generó una movilización de los cuerpos de emergencia debido a la presencia de combustible y al riesgo de que el fuego se extendiera.

De acuerdo con lo señalado en el lugar, la llegada de un tráiler habría provocado una explosión que posteriormente desencadenó el incendio de las unidades que se encontraban en el taller. Como consecuencia del incidente, Héctor Carranza, de 57 años, y Manuel García, de 60, resultaron heridos y fueron trasladados a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica.

Uno de los lesionados fue reportado en código rojo debido a la gravedad de su estado, por lo que permaneció bajo valoración médica. Hasta el momento, no se han precisado mayores detalles sobre las lesiones que presentaron ambos trabajadores. El incendio también generó preocupación entre los vecinos de la colonia debido al derrame de diésel que alcanzó parte de la calle.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para controlar las llamas, contener la emergencia y evitar que el fuego provocara daños mayores en la zona.

Las autoridades realizaron las labores correspondientes en el lugar para controlar la situación y determinar las condiciones en las que ocurrió el incendio.