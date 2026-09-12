Accidentes

Incendio de Cuatro Camiones Deja Dos Heridos en Saltillo, Coahuila

El incidente movilizó a corporaciones de emergencia a la colonia La Madrid

Incendio de Cuatro Camiones Deja Dos Heridos en Saltillo, CoahuilaCuerpo de Bomberos acudieron al lugar para apagar las llamas. Foto: N+

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