Grito de Independencia 2026 en Nuevo León: Artistas y Horario

El Gobierno de Nuevo León anunció a través de sus redes sociales el evento Macro Fiesta Mexicana, en el cual se llevará a cabo el tradicional Grito de Independencia. La fecha será el próximos 15 de septiembre, en la explanada de la Macroplaza.

Será frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León donde se llevarán a cabo diversas actividades para celebrar esta fecha importante. Se espera que durante este evento, los ciudadanos disfruten de presentaciones en vivo y otras actividades familiares.

Autoridades informaron que las actividades iniciarán en punto de las 6:00 de la tarde y continuarán hasta la media noche. Hasta el momento no se ha informado en que momento se llevará a cabo el Grito de Independencia, por lo que se espera que sea durante los próximos días que se den más detalles al respecto.

Sobre la Macroplaza se colocarán un escenario donde se presentará el Grupo Folklórico Fandangos de México, ademas de diversos artistas reconocidos.

Entre las agrupaciones que se presentarán se encuentra El Palomazo Norteño, Volver a la Cumbia y el Norteñazo. Se espera que durante el evento se lleven a cabo más interpretaciones, como lo será el himno nacional mexicano.

DAGM