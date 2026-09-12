Sociedad

Grito de Independencia 2026 en Nuevo León: Artistas y Horario

Durante esta festividad se llevará a cabo diversas presentaciones y actividades familiares

Obispado Nuevo LeónSerá en punto de las 18:00 el evento por el Día de Grito. Foto: N+

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