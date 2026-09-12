Los festejos patrios ya quedaron definidos en Torreón y Saltillo, donde se preparan actividades para conmemorar el aniversario de la Independencia de México. Entre los eventos principales se contemplan presentaciones musicales y actividades para las familias.

En Torreón, la ceremonia del Grito de Independencia se realizará el 15 de septiembre a partir de las 19:30 horas en la Plaza Mayor, de acuerdo con la información difundida por el ayuntamiento. El programa contempla un gran concierto, grupos musicales, verbena popular que podrán disfrutar las personas que acudan a celebrar las fiestas patrias.

Como parte de esta celebración, Alfredo Olivas se presentará con un concierto gratuito en la Plaza Mayor de Torreón. El cantante de música regional mexicana formará parte de las actividades preparadas para acompañar la ceremonia del Grito de Independencia.

Para la celebración en la Plaza Mayor se contempla un operativo especial de seguridad, vialidad y atención de emergencias, debido a la importante cantidad de personas que se espera acudan al lugar. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las indicaciones.

En Saltillo, la celebración del Grito de Independencia tendrá como escenario la Plaza de Armas, donde las actividades comenzarán alrededor de las 18:00 horas del 15 de septiembre con una verbena popular.

Posteriormente se realizará la ceremonia del Grito de Independencia para luego dar paso a grupo La Firma quienes ofrecerán una presentación musical.

Con motivo de los festejos del 15 al 17 de septiembre, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que se mantendrá un ajuste temporal en el recorrido de la ruta troncal Sur-Norte del transporte público. Durante este periodo, la ruta circulará por Abasolo hasta Francisco Coss, para posteriormente retomar su recorrido habitual.

Las actividades patrias continuarán el miércoles 16 de septiembre con el tradicional Desfile Cívico-Militar, programado para iniciar a las 10:00 horas sobre el bulevar Venustiano Carranza. En el recorrido participarán distintos contingentes de seguridad y otras instituciones como parte de la conmemoración de la Independencia de México.

Debido a la afluencia que se espera tanto en Torreón como en Saltillo, se recomienda a quienes acudan a las celebraciones llegar con anticipación y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades, así como a la información relacionada con posibles cierres y modificaciones viales.