Sociedad

Grito de Independencia 2026: Horarios y Sedes en Torreón y Saltillo, Coahuila

Alfredo Olivas y el grupo La Firma serán los artistas encargados de amenizar los festejos patrios

Grito de Independencia 2026: Horarios y Sedes en Torreón y SaltilloSaltillo se prepara para la tradicional ceremonia del Grito de Independencia. Foto: N+

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