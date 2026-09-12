Grupo Sólido Encabezará Festejos del Grito de Independencia en Matamoros

El Gobierno Municipal de la ciudad de Matamoros confirmó la participación de la agrupación musical Grupo Sólido como el acto estelar para los festejos conmemorativos del aniversario de la Independencia de México, el próximo martes 15 de septiembre. La banda de música regional mexicana saldrá al escenario en la Plaza Principal inmediatamente después de la ceremonia oficial del Grito de Independencia.

Con más de dos décadas de trayectoria en la industria musical, Sólido se ha consolidado como uno de los exponentes representativos de los géneros norteño y tejano en escenarios de México y Estados Unidos.

La agrupación ostenta un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tejano, así como múltiples nominaciones en premiaciones de la música latina. Las autoridades locales informaron que el evento será de acceso público para la ciudadanía como parte de la cartelera cultural y festiva de las fiestas patrias en el municipio.

Las festividades del 15 y 16 de septiembre en Matamoros forman parte de las conmemoraciones nacionales por el inicio de la Independencia de México.

Tradicionalmente, la explanada de la Plaza Principal en el centro histórico de la ciudad fronteriza concentra el acto protocolario encabezado por las autoridades municipales, seguido de espectáculos pirotécnicos y presentaciones artísticas gratuitas.

Para garantizar la seguridad del público asistente, la Dirección de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública municipal despliegan operativos especiales de vigilancia, cierres viales en el primer cuadro de la ciudad y puntos de auxilio médico durante el desarrollo de la verbena popular