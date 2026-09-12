Sociedad

Grupo Sólido Encabezará Festejos del Grito de Independencia en Matamoros

La agrupación se presentará en la Plaza Principal al término de la ceremonia de la noche del 15 de septiembre

Grupo Sólido Encabezará Festejos del Grito de Independencia en MatamorosGrupo Sólido Encabezará Festejos del Grito de Independencia en Matamoros. Foto: Grupo Solido

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Este 15 de septiembre, vive el Grito de Independencia en Matamoros con Grupo Sólido en vivo. Disfruta de música regional y espectáculos gratuitos en la Plaza Principal.

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