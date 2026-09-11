Sociedad

Sismo de Magnitud 6.6 se Registra en el Mar de Java Frente a Yakarta, en Indonesia

El movimiento tuvo su epicentro a 125 kilómetros de la capital de Indonesia y ocurrió a 358.6 kilómetros de profundidad

sismo en el mar de Java frente a Yakarta, IndonesiaEl sismo de magnitud 6,6 se registró en el mar de Java frente a Yakarta, Indonesia. Foto: USGS

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Sismo de magnitud 6.6 sacude el mar de Java cerca de Yakarta. Sin alerta de tsunami, el epicentro fue a 125 km de la capital y a 358.6 km de profundidad.

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