Sismo de Magnitud 6.6 se Registra en el Mar de Java Frente a Yakarta, en Indonesia

Un sismo de magnitud 6.6 se registró este sábado en el mar de Java, frente a Yakarta, capital de Indonesia, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó aproximadamente a 125 kilómetros de la costa de Yakarta, a una profundidad de 358.6 kilómetros, según los datos preliminares del organismo estadounidense.

Hasta el momento no se ha activado una alerta de tsunami tras el movimiento registrado en el mar de Java.

De acuerdo con el USGS, el sismo ocurrió a las 21:23:55 horas UTC del viernes 11 de septiembre, equivalente a las primeras horas del sábado 12 de septiembre en Indonesia.

El organismo estimó una intensidad máxima de IV en la escala de Mercalli, considerada como un nivel de movimiento ligero, por lo que indicaron que no se esperan daños significativos.

Además se mencionó que la profundidad del terremoto es un factor que contribuye a que un movimiento de esta magnitud tenga un impacto limitado en superficie, pese a encontrarse relativamente cerca de la zona metropolitana de Yakarta.