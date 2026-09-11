No Hay Registro de Ingreso a México de la Expresidenta de Honduras, Xiomara Castro: INM

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que no se cuenta con registro reciente de que haya ingresado al país la expresidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento.

En una breve tarjeta informativa, indica: "no se cuenta con registro reciente de internación al país ni requerimiento alguno a la expresidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento"

Señala que no hay constancia de esto por parte de las autoridades migratorias a través del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). "La información difundida es falsa", remata en su texto. Esta aclaración por parte del INM se da luego de que circulara en redes sociales la supuesta retención de la exmandataria hondureña en México.

El Instituto Nacional de Migración informa: pic.twitter.com/A7p3vcZA3R — INM (@INAMI_mx) September 11, 2026

Xiomara Castro fue presidenta de Honduras de 2022 a 2026. Asumió el cargo el 27 de enero de 2022 por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Su esposo Manuel Zelaya Rosales, también fue presidente del país de 2006 a 2009.

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