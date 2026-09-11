Internacional

No Hay Registro de Ingreso a México de la Expresidenta de Honduras, Xiomara Castro: INM

El instituto de migración indicó que no cuenta con registro reciente sobre el "internamiento" de la exmandataria

No Hay Registro de Ingreso a México de la Expresidenta de Honduras, Xiomara Castro: INMCuartoscuro
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