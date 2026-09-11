‘Recuperé el Último Cuerpo: ‘El Topo Mayor’ Vuelve a la Zona Cero a 25 Años del 11S

A 25 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Héctor Méndez regresó a la Zona Cero del World Trade Center, donde colaboró en las labores de búsqueda y rescate. Ariel Moutsatsos acompañó al “Topo Mayor” durante su recorrido al epicentro de la catástrofe que derribó las Torres Gemelas de Nueva York.

Para no pocas personas, los topos han sido la más grande aportación del altruismo mexicano. Su vocación nació durante la emergencia posterior al sismo del 19 de septiembre de 1985, y desde entonces, su labor humanitaria no ha parado. Como recientemente lo hicieron en los terremotos de Venezuela y Colombia.

Hoy, Ariel Moutsatsos, corresponsal de N+, acompañó a Héctor Méndez a la ceremonia para conmemorar los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. “El Topo Mayor” fue invitado por los organizadores al acto para recordar a las 2 mil 977 víctimas mortales.

Méndez bromeó que acudió a la ceremonia con su “traje de gala”, en referencia al overol naranja que utiliza durante las labores de búsquedas. Los parches de su traje son evidencia de los sitios donde se jugó la vida para salvar la de otros: Turquía, Nepal, Venezuela, Haití. Cada bandera es un sitio donde acudió sin más afán que servir a los otros en sus momentos más oscuros.

“El Topo Mayor” colaboró en la recuperación de decenas de cuerpos durante el mes de septiembre del 2001. Según dijo, después de la ceremonia, acudirá al un bar frecuentado por bomberos, donde brindará con otros voluntarios que ha conocido a lo largo de su carrera.

La historia de “El Topo Mayor” nació ante la abulia gubernamental tras el sismo del 85. En ese momento, la sociedad se volcó a las calles a levantar los escombros, atender a los heridos y enumerar a los muertos. El Parque Deportivo del Seguro Social, donde hoy se levanta un centro comercial, se convirtió en una morgue con cientos de cuerpos operada por voluntarios

El sismo del 85 fue socorrido por gente con más audacia que experiencia. Entre ellos, sobresalieron los rescatistas sin entrenamiento que se colaban entre las planchas de concreto para buscar sobrevivientes. Así nació el mito de los topos.

Desde entonces estos grupos de voluntarios han acudido innumerables catástrofes con sus propios recursos. Héctor Méndez tenía 38 años cuando ocurrió el sismo del 85, donde su hermano quedó sepultado bajo los escombros. Rescatarlo con vida le reveló una vocación. Desde entonces ha sido una figura crucial entre los voluntarios de la Ciudad de México. Actualmente dirige el grupo Topos Azteca.