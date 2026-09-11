Internacional

‘Recuperé el Último Cuerpo: ‘El Topo Mayor’ Vuelve a la Zona Cero a 25 Años del 11S

El fundador Topos Azteca visitó hoy la Zona Cero donde colaboró en las labores de rescate tras los ataques terroristas del 11 de septiembre

Héctor Méndez, “El Topo Mayor”, en la Zona Cero del 11SHéctor Méndez, “El Topo Mayor”, en la Zona Cero del 11S. Foto: N+

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