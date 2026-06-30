¿Quién es el Topo Mayor y Cuál Fue Su Primer Rescate en Catástrofe Provocada por un Terremoto?

El rescatista Héctor Méndez lidera las acciones de la agrupación Topos Azteca en Venezuela; te contamos la historia del Topo Mayor

Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor. Foto: EFEHéctor Méndez, conocido como el Topo Mayor. Foto: EFE

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Héctor Méndez, el Topo Mayor, lidera rescates en Venezuela tras el terremoto. Conoce su trayectoria desde el sismo de 1985 y su compromiso con la solidaridad sin donativos.

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