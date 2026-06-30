¿Quién es el Topo Mayor y Cuál Fue Su Primer Rescate en Catástrofe Provocada por un Terremoto?

Tras el terremoto doble ocurrido en Venezuela, varios países han enviado ayuda humanitaria y grupos de rescate. México, fiel a su tradición, ha enviado binomios caninos y rescatistas. También han llegado allá los Topos. Esta es la historia de Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor.

Actualmente hay dos grupos de Topos; por un lado, los Topos Tlatelolco y, por el otro, los Topos Azteca, que dirige Héctor Méndez.

El grupo Topos Azteca se escindió por su negativa a recibir donativos para sus labores.

¿Cómo inició Héctor Méndez, el Topo Mayor, como rescatista?

Lleva una chamarra naranja tapizada de banderas, una por cada país donde ha prestado sus servicios. Van desde Turquía, que vivió un sismo 7.8 en 2023, hasta Haití, que perdió a 310 mil personas en el terremoto de 2010.

A sus 80 años, Héctor Méndez lidera el grupo Topos Azteca. Después de participar en labores de rescate en varias decenas de países, “El Chino” ha conocido como pocas personas el valor de la tenacidad, la solidaridad y de la prontitud.

Héctor Méndez, en Valencia, España. Foto: Reuters

Según ha declarado a la agencia EFE, Héctor Méndez comenzó su carrera como rescatista en el terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Aquel terremoto se distinguió por la inusitada solidaridad de los ciudadanos. En un momento en que el gobierno despreciaba la ayuda internacional y vacilaba en las labores de rescate, fueron los habitantes del Distrito Federal quienes se organizaron para reunir víveres, operar la morgue provisional en el Parque Deportivo del Seguro Social y ayudar a los heridos.

Un grupo de voluntarios brilló en aquellos momentos por su audacia y su habilidad para buscar sobrevivientes bajo toneladas de escombros. Los medios de comunicación pronto encontraron un nombre para estos héroes que laboraban bajo tierra: topos.

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Héctor Méndez pertenece a aquella primera generación de rescatistas mexicanos que encontró una vocación en medio de la catástrofe. Cuando su hermano quedó atrapado bajo los escombros, no solo lo buscó incansablemente; también lo halló con vida.

Topos laboran en Venezuela

Desde entonces, los topos han recorrido el mundo colaborando en momentos de crisis. Esta es la tercera ocasión en que Héctor Méndez viaja a Venezuela para prestar su ayuda. Acudió por primera vez al país sudamericano tras el terremoto de Cariaco, en 1997.

Volvió dos años después ante el deslave de Vargas, donde murieron al menos 700 personas. En esta tercera visita, el Topo Mayor lidera al equipo de jóvenes que buscan sobrevivientes y cuerpos bajo los escombros de un sismo doble.

El líder de Topos Azteca, asociación mexicana que rechaza los donativos, coordina las labores en un edificio de Chacao, en la zona metropolitana de Caracas. En esta ocasión, los rescatistas mexicanos que trabajan en el edificio Petunia no buscan a sobrevivientes. “Lo que detectamos son personas fallecidas”, declara el Topo Mayor a la agencia EFE.

Junto a él se ubica el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, quien explica que ese es uno de los tres edificios que colapsó por completo en el municipio. Otros 80 más sufrieron daños.

Durante estos días, el número de fallecidos ha llegado a 48 en el municipio. Se ha rescatado al menos a 26 personas con vida. Al respecto, el alcalde declaró a EFE:

“No perdemos la esperanza. Estamos entusiasmados con este recorrido que están haciendo nuevamente los topos, que puedan encontrar a alguien con vida”.