Temblor en España: Sismo de Magnitud 5.2 Sacude Granada y Deja Daños Materiales

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió este viernes 14 de agosto de 2026 la región de Otura, en Granada, España.

Hasta el momento se reportan daños materiales, principalmente en fachadas de viviendas.

El Instituto Geográfico Nacional de España situó el sismo con epicentro al noreste de Alhedín.

El movimiento también fue percibido en otras provincias andaluzas, como Málaga, Córdoba, Cádiz y Sevilla.

Mientras tanto, las autoridades continúan vigilando la evolución de la actividad sísmica en la zona.

AMP