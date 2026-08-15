Internacional

Temblor en España: Sismo de Magnitud 5.2 Sacude Granada y Deja Daños Materiales

El Instituto Geográfico Nacional de España situó el sismo con epicentro al noreste de Alhedín.

Zona del epicentro del sismo en España. Foto: USGSZona del epicentro del sismo en España. Foto: USGS

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