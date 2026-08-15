México, el País Que Más Turistas Internacionales Recibe en Latinoamérica y el Caribe

México encabeza el ranking de los países más visitados de Latinoamérica y el Caribe en lo que va de 2026, al recibir 34.5 millones de visitantes internacionales.

La cifra coloca al país muy por delante del resto de los destinos de la región, que en conjunto suman más de 64.6 millones de turistas.

El listado de los diez destinos principales de Latinoamérica y el Caribe, según el número de visitantes internacionales recibidos en lo que va de 2026, es el siguiente:

México: 34.5 millones Bahamas: 6.07 millones República Dominicana: 5.64 millones Brasil: 4.82 millones Argentina: 4.18 millones Colombia: 2.4 millones El Salvador: 2.1 millones Chile: 2 millones Jamaica: 1.5 millones Costa Rica: 1.39 millones

La diferencia es considerable: México recibe más de cinco veces los turistas que capta Bahamas, el segundo lugar del ranking.

Por sí solo, México concentra más de la mitad del total de visitantes que llegan a los diez países principales de la región, que en conjunto suman más de 64.6 millones de turistas.

AMP