Caso Melanie Estrella: Bloquean Avenida Central por Desaparición de Joven de 17 Años en Ecatepec

Familiares y amigos de Melanie Estrella Enríquez Escamilla, joven de 17 años desaparecida en Ecatepec, bloquearon la noche de este viernes 14 de agosto de 2026 la Avenida Central.

El bloqueo ocurre a la altura de la estación Río de los Remedios del Metro de la Ciudad de México, con dirección hacia Ciudad Azteca.

Melani Estrella desapareció el pasado 3 de agosto en el municipio mexiquense, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por Alerta Amber México.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la adolescente MELANIE ESTRELLA ENRIQUEZ ESCAMILLA, de 17 años de edad. pic.twitter.com/h9MoxjabY1 — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) August 15, 2026

La joven de 17 años desaparecida tiene como señas particulares cabello lacio rojizo, ojos castaños oscuros, brackets y una perforación en el ombligo y mide 1.53 metros.

Los familiares de Melanie exigen la aparición con vida de la joven, así como el apoyo de las autoridades para dar con su paradero.

Bloqueo por desaparición de Melanie Estrella. Foto: N+

En tanto, la afectación por el bloqueo provocaba un embotellamiento que se extendía varias calles en dirección hacia Ciudad Azteca.

Los manifestantes mantienen bloqueados ambos carriles con dirección hacia Ciudad Azteca de la Avenida Central.

AMP