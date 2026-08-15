Sociedad

Caso Melanie Estrella: Bloquean Avenida Central por Desaparición de Joven de 17 Años en Ecatepec

El bloqueo ocurre a la altura de la estación Río de los Remedios del Metro de la Ciudad de México

Bloqueo por desaparición de Melanie Estrella. Foto: N+Bloqueo por desaparición de Melanie Estrella. Foto: N+

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