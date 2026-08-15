Sociedad

Sismo de Magnitud 3.5 se Registra en Santa Catarina, Nuevo León

Autoridades de rescate ya se encuentran desplegados revisando el municipio de Santa Catarina tras el registro de un sismo

Sismo de magnitud 3.5 se registra en Santa Catarina, Nuevo LeónSismo de magnitud 3.5 se registra en Santa Catarina, Nuevo León. Foto: Cuartoscuro
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