Sismo de Magnitud 3.5 se Registra en Santa Catarina, Nuevo León

Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este viernes 14 de agosto al norte del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional.

El sismo fue detectado a las 20:06 horas, con epicentro localizado a aproximadamente 12 kilómetros al norte de Ciudad Santa Catarina. El fenómeno tuvo una magnitud de 3.5, considerada baja, y se registró a una profundidad de 5 kilómetros. Las coordenadas proporcionadas para la ubicación del epicentro son 25.78 grados de latitud norte y -100.44 grados de longitud oeste.

Hasta el momento, con base en los datos iniciales del reporte sísmico, no se han establecido afectaciones relacionadas con el fenómeno. Autoridades y cuerpos de auxilio mantienen la atención ante cualquier reporte que pudiera surgir derivado del movimiento.