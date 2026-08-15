Sociedad

Estudiantes de Unison se Manifiestan Ante Lineamientos Para Ventas Ambulantes en la Universidad

Protesta en Unison: los estudiantes se oponen a las nuevas normas para ventas ambulantes.

Estudiantes de Unison se Manifiestan Ante Lineamientos Para Ventas Ambulantes en la UniversidadEstudiantes de Unison se Manifiestan Ante Lineamientos Para Ventas Ambulantes en la Universidad. Foto: N+

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Estudiantes de Unison protestan por nuevos lineamientos para ventas ambulantes en el campus.

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