Estudiantes de Unison se Manifiestan Ante Lineamientos Para Ventas Ambulantes en la Universidad

Estudiantes de la Universidad de Sonora que venden diversos artículos, desde botanas hasta figuras coleccionables o ropa de manera ambulante, dentro del campus Hermosillo, se manifestaron por el cambio de lineamientos para poder hacerlo.

Se congregaron a espaldas del edificio principal de rectoría, donde señalaron que la medida ha sido arbitraria y que los lineamientos no tuvieron la difusión adecuada para llegar a todos los interesados.

Entre los nuevos lineamientos está que sean alumnos que no tengan materias reprobadas, un promedio de 95, estar inscritos en más de cuatro materias, presentar el registro fiscal Resico de Hacienda, licencia sanitaria vigente emitida por la Secretaría de Salud cuando se trate de alimentos o bebidas, acreditar que no cuentan con antecedentes penales, además de que les cobrarán una cuota no estipulada, y la Secretaría General Administrativa será quien en su momento le informe al interesado, entre otros.

“Es super injusto por parte de la universidad que solo la gente que está regular, que ha pagado todo y que lleva buen promedio pueda vender, porque entonces hacemos que los bazares, que eran un punto de intercambio cultural, un patrimonio de la Unison, se vuelvan ahora un privilegio, prácticamente un 'hobbie' para aquellos que solo lo ocupan, porque bueno, les gusta y ya”. Maximiliano Cañedo, Estudiante de Física Unison

Juan Carlos Gálvez Ruiz, director administrativo del campus Hermosillo de la Unison, aseveró que los nuevos lineamientos buscan llevar orden y que existen proyectos como “Búho Emprende”, con espacio público para 64 cupos.

“Hay que ser muy claros, no limitan el emprendimiento estudiantil, sino más bien el objetivo primordial de estos lineamientos es establecer las condiciones claras para que dichas actividades sean seguras, ordenadas y debidamente autorizadas. Estamos muy consientes porque lo han expresado así muchos de nuestros estudiantes que se han acercado, que esta actividad de venta es el medio que ellos tienen para tener los recursos, para desarrollar sus actividades y los proyectos que ellos tienen”. Juan Carlos Galvez Ruiz, Dir. Admistrativo del Campus Hermosillo Unison

“Los cupos fueron limitados, de hecho, para las capacitaciones se hicieron por lo bajo y se acabaron la semana pasada, antepasada y ya no se puede volver a ingresar hasta diciembre que se vuelva a abrir la plataforma, para volver a ingresar, y eso nos limita porque unas 40 personas, menos de 40, 30 personas asistieron y ellos son los que pueden vender, pero hasta que estén los puestos del bazar nuevo”. Adelaida Ruiz Miranda, Alumna Cs. de la Comunicación Unison