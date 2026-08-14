Sismo de Magnitud 7.7 Sacude Indonesia; Emiten Alerta de Tsunami

En Indonesia se ha registrado un sismo de magnitud 7.7. El epicentro se ubicó a 68 kilómetros al noroeste de Ende, una de las principales poblaciones en la costa sur de la isla de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros.

El sismo ocurrido cerca de las 5 de la mañana del sábado 15 de agosto, hora local, también se percibió en el norte de Australia, así como en Timor Oriental.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Registran Fuerte Sismo de Magnitud 7.7 en Indonesia; Así se Vio

El archipiélago de Indonesia es una zona de gran actividad sísmica, pues se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta zona, la placa tectónica del Pacífico se hunde debajo de sus vecinas, en un proceso geológico conocido como subducción, lo que alimenta la fuerte actividad volcánica y sísmica en la región.

El movimiento telúrico ha sido seguido de réplicas con magnitudes 5.6 y 5.9, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Minutos después del sismo principal, llegó un nuevo movimiento telúrico de magnitud 6.2.

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La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG, por sus siglas en indonesio) emitió una alerta temprana de tsunami, que incluiría a la isla de Flores, así como a la vecina isla de Timor. Hacia las 5 de la tarde, hora de México, la alerta de tsunami se extendió hacia Sikka, Labuan Bajo y Dompu, también en la isla de Flores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado su solidaridad con el pueblo de Indonesia. La Cancillería anunció que seguirá el desarrollo de la situación a través de la embajada de México en el país asiático. No obstante, señaló que hasta el momento no se tienen reportes sobre connacionales afectados por el sismo magnitud 7.7.

Además, la Cancillería recomendó a los mexicanos presentes en el archipiélago que sigan “las indicaciones locales y mantenerse al tanto de la información oficial”. La Secretaría señaló que en caso de requerir asistencia o protección consular, los mexicanos en la región pueden comunicarse al número de emergencias de la embajada en Yakarta, +62 858 8891 0000.