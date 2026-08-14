Internacional

Sismo de Magnitud 7.7 Sacude Indonesia; Emiten Alerta de Tsunami

En Indonesia, ubicado el Cinturón de Fuego del Pacífico, se registró un fuerte sismo de magnitud 7.7; se emitió una alerta de tsunami

Una construcción yace en ruinas tras un terremoto. Foto: APUna construcción yace en ruinas tras un terremoto. Foto: AP

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