Internacional

Terremoto en Colombia: México Sigue Enviando Ayuda Humanitaria tras el Temblor

En total, México ha enviado 58 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia

México envía ayuda humanitaria a ColombiaMéxico envía ayuda humanitaria a Colombia. Foto: DEFENSA

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México envía 58 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto de magnitud 7.4. Solidaridad sin fronteras para apoyar a los más necesitados.

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