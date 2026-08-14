Terremoto en Colombia: México Sigue Enviando Ayuda Humanitaria tras el Temblor

México envió hoy, 14 de agosto de 2026, un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Colombia, luego del terremoto magnitud 7.4 que dejó cientos de personas muertas y varias zonas devastadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) informó que hoy partieron, de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, hacia el Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira, en el departamento de Risaralda.

De acuerdo con la DEFENSA, a bordo de dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana viajaron 19 integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, con 854 despensas.

México ha enviado en total 58 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia

En total, suman 58 toneladas de ayuda humanitaria y 4 toneladas de insumos médicos, las que México ha mandado a Colombia, luego del terremoto del 10 de agosto de 2026, que hasta este viernes ha dejado un saldo de 285 personas muertas, 379 desaparecidas y 3,975 heridas, así como 45,523 familias afectadas y 12,828 casas destruídas, según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La DEFENSA señaló que la mañana de hoy se realizó el tercer vuelo logístico, que forma parte del puente aéreo de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas, en Colombia.

La Secretaría de la Defensa Nacional destacó que con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional ponen de manifiesto “que la solidaridad mexicana no conoce fronteras cuando se trata de apoyar a los países hermanos que más lo necesitan”.

RMT