Obreros de Ingenio Azucarero Cumplen Diez Días de Incertidumbre por Posible Cierre en Veracruz

Los trabajadores del ingenio San Pedro ubicado en Lerdo de Tejada, llevan diez días en incertidumbre tras el anuncio del cierre de la fábrica. Los días pasan y sus ahorros se van agotando, así lo señala Carlos Muñoz Delgado quien fuera Obrero Ingenio San Pedro.

Está crítico porque es la única fuente que tiene Lerdo para nosotros que trabajamos en el ingenio. Tenemos que agarrar de los ahorros que teníamos, pedir prestado y a ver cómo le hacemos.

Dieron a conocer que con esta problemática se sufre demasiado, porque son pocos los recursos que les llegan y no hay más fuentes de trabajo en la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ingenio Azucarero Anuncia su Cierre en Lerdo de Tejada; Trabajadores Están en Incertidumbre

El 10 de agosto debieron empezar a trabajar en la reparación de las máquinas. Pero el ingenio no abrió, para muchos obreros este ha sido su único empleo y no hay más opciones. Así narra los hechos Rafael Palacios empleado del ingenio San Pedro.

Imagínese si llega a cerrar los chavos que están nuevos esos van a emigrar pero uno que ya está de edad para a donde de este ingenio depende de mucha familia. Los que teníamos ahorrado tenemos que usarlo de un modo de subsistir de vivir porque nuestras familias están necesitando y hay que darles.

800 obreros permanecen en incertidumbre de su futuro laboral

Según los datos reportados por los mismos empleados son alrededor de 800 obreros fijos y eventuales más empleados de confianza, cuyo futuro es incierto. Lo único que les queda es hacer guardia al pie del ingenio. Pero la comunidad nos los abandona, les llevan comida y agua. José Alberto Delfín, Obrero del ingenio San Pedro.

Estamos trayendo apoyo de la comunidad de Saltabarranca y Lerdo, despensas comida y todos en los 10 días. Comida como empanadas y garnachas, estamos día y noche, dios quiera que eso se resuelva.

Desde el 5 de agosto el Gobierno Estatal informó que hay una mesa de diálogo con los propietarios del ingenio San Pedro, sin embargo, no hay avances.

Aseguran que hasta el momento el dueño no les ha dado la cara, y ninguna respuesta. Las más de 5 mil personas de Lerdo, Ángel R. Cabada y Saltabarranca entre obreros, productores y transportistas que dependen de esta factoría, mantienen la esperanza de que no haya cierre definitivo.