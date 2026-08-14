Economía

Obreros de Ingenio Azucarero Cumplen Diez Días de Incertidumbre por Posible Cierre en Veracruz

Trabajadores del Ingenio San Pedro llevan 10 días en incertidumbre tras el anuncio de cierre. Aseguran que sus ahorros se agotan y temen perder su principal fuente de empleo.

Aseguran que el dueño del ingenio no les da la cara y viven desde hace 10 días con incertidumbre sobre su situación laboralAseguran que el dueño del ingenio no les da la cara y viven desde hace 10 días con incertidumbre sobre su situación laboral. Foto: N+

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Trabajadores del Ingenio azucarero 'San Pedro' enfrentan días críticos y de incertidumbre. Señalan no tienen respuestas del dueño.

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