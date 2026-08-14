Wolverhampton vs Blackburn: Así le Fue a Raúl Jiménez en su Debut en la Championship 2026

Luego de su participación en el Mundial 2026, el delantero mexicano Raúl JIménez ya debutó en la Football League Championship. Como se sabe, acaba de regresar al Wolverhampton para la temporada 2026-27. Así que te contamos cómo le fue en el partido Wolverhampton vs Blackburn Rovers de la primera jornada.

Los Wolves empezaron muy decididos y salieron con todo al ataque. Así que muy pronto se vieron recompensados, luego de un par de llegadas al arco enemigo y un susto en su propia portería.

Fue el africano Marshall Munetsi quien puso arriba al Wolverhampton a los 18 minutos de juego: el mediocampista entró a toda velocidad al área, por el centro, y definió con disparo cruzado de zurda ante la salida del guardameta Balazs Toth.

Con el 1-0 a su favor, los Wolves parecían encaminados a un buen resultado. Sin embargo no pudieron aguantar la ventaja durante mucho tiempo, ya que el Blackburn empató 1-1 a los 27 minutos.

El Blackburn Rovers igualó el marcador gracias a un buen remate de cabeza del zaguero Sean McLoughlin, quien se sumó al ataque y llegó de sorpresa al área para ganarle la espalda a los defensas locales.

Con el 1-1 en la pizarra ambas escuadras se marcharon a las regaderas. La afición local dejó ver que no estaba conforme con el empate y se escucharon algunos silbidos de desaprobación.

Resultado Wolves vs Blackburn: Cómo le Fue a Raúl Jiménez en su Debut en la Championship 2026

Ya en la segunda mitad, los Wolves intentaron hacer daño pero el Blackburn se defendía bastante bien y era peligroso cuando se lanzaba al ataque. Y muy pronto llegó otra anotación, aunque fue de los visitantes.

Apenas al minuto 48 el delantero islandés Andri Gudjohnsen se barrió en el área chica para rematar un pase rasante desde la banda derecha. Puntual, el artillero cerró la pinza para empujar la pelota hacia las redes. El Blackburn se puso 2-1 arriba y silenció a los aficionados en el Molyneux Stadium.

Desde la banca, Raúl Jiménez observaba con ansias de entrar en acción. Y fue hasta el minuto 59 del partido que ingresó de cambio, en lugar del africano Matheus Mané.

“El Lobo Mexicano” tuvo pocos balones a modo como para hacerse presente en el marcador. Aún así, se le vio empeñoso y peleando con todo con los defensas del Blackburn, que nunca le dieron espacio para sentirse cómodo en la zona decisiva.

Cuando el Blackburn ya cantaba la victoria, el árbitro señaló pena máxima cuando el defensa Ryan Alebiosu desvió con la mano un servicio al área. Fue rigorista, pero el VAR concluyó que había elementos para validarlo.

Así que el encargado de cobrar desde los once pasos fue Raúl Jiménez, especialista en engañar a los guardametas rivales, y lo concretó para empatar 2-2 a los 90+3 minutos del partido.

Pocos minutos después el partido llegó a su fin y los Wolves lograron rescatar un punto gracias a la efectividad de Raúl Jímenez, que empezó con el pie derecho su nueva aventura en la Football League Championship. Y los aficionados volvieron a corear su nombre desde las gradas, para dejar en claro que el romance con el “Lobo Mexicano” sigue latiendo.

Con información de N+