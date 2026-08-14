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Wolverhampton vs Blackburn: Así le Fue a Raúl Jiménez en su Debut en la Championship 2026

En la primera jornada de la Football League Championship, el mexicano Raúl Jiménez vio acción en el partido Wolverhampton vs Blackburn Rovers

Raúl Jiménez batalló mucho con los zagueros del Blackburn Rovers, en la Jornada 1 de la Championship.Raúl Jiménez batalló mucho con los zagueros del Blackburn Rovers, en la Jornada 1 de la Championship. Foto: Reuters

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El regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton no decepcionó: Jugó ante el Blackburn, en su debut en la Championship 2026. Conoce todos los detalles de su regreso.

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