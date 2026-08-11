Gennaro Gattuso Cierra la Puerta a Santi Gimenez en la Lazio: ‘Aquí Debe Venir Gente con Ganas’

Luego de que se diera a conocer que Santi Gimenez está de acuerdo con jugar en el FC Porto, a falta de que el Milán acepte la negociación, el entrenador Gennaro Gattuso lanzó un dardo al delantero mexicano y dijo que no le va a rogar para que firme con la Lazio.

Gattuso es el nuevo entrenador de la Lazio desde hace un par de meses y en su agenda estaba el nombre del artillero mexicano. Sin embargo, todo indica que el “Bebote” se pondrá la camiseta del Porto.

Cuando le preguntaron por el seleccionado mexicano, Gennaro fue contundente en su respuesta: "¿Santi Giménez? Aquí debe venir gente que tenga ganas de venir. Yo no estoy acos­tum­brado a con­ven­cer a los juga­do­res, porque en el fut­bol no se puede pro­me­ter nada".

En ese mismo sentido añadió: "Si uno tiene ganas debe venir y ponerse el casco, que es lo que nece­si­ta­mos este año. De lo contrario es inú­til”.

Mientras se recupera de una lesión en el tobillo que lo mantendrá fuera de las canchas al menos un mes más, Santiago Gimenez sigue en busca de equipo. Y hay dos destinos entre sus prioridades: FC Porto y AS Roma. Así que la Lazio no era una opción viable.

Santi Gimenez está de acuerdo con marcharse al Porto

Santi Gimenez ha decidido que lo que más le conviene es salir del Milán italiano, ya que la llegada del nuevo entrenador, Rubén Amorim, le complica el panorama. Sobre todo porque no pudo hacer pretemporada con el equipo, debido a que se recupera de un esguince en el tobillo.

El equipo que ya negocia con el Milán es el FC Porto, al que Santi ya le dio el visto bueno aunque la Roma también ha preguntado por él. Sólo que La Loba acaba de contratar a otro delantero, Santiago Castro, proveniente del Bologna.

De acuerdo con medios especializados, Gimenez está entusiasmado con la propuesta del Porto porque quiere jugar la Champions League 2026-27. Hay que recordar que el Milán no clasificó al certamen porque finalizó la temporada de la Serie A en el quinto sitio y sólo los primeros cuatro obtienen boletos.

A Santi le queda un mes de rehabilitación, luego de que sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho en el Mundial 2026. Fue en el duelo de octavos de final contra Inglaterra, que el delantero de la Selección Mexicana se lesionó.

Apenas la semana pasada Santiago Gimenez fue visto en la Basílica de San Ambrosio, visiblemente recuperado, cuando acudió a los servicios fúnebres de Franco Baresi, leyenda del Milán que falleció a los 66 años de edad.

La llegada del artillero mexicano al FC Porto será en calidad de préstamo por un año, con opción de compra. El entrenador Francesco Farioli, aseguran medios deportivos, habló personalmente con Santi para convencerlo de jugar con Los Dragones lusos.

Francesco Farioli, técnico del Porto, sabe del potencial del seleccionado mexicano: lo enfrentó varias veces en la Eredivisie, cuando él dirigía al Ajax y Santi jugaba con el Feyenoord. Así que le dejó en claro que confía en él para liderar el ataque.

Con información de N+