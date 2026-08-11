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Gennaro Gattuso Cierra la Puerta a Santi Gimenez en la Lazio: ‘Aquí Debe Venir Gente con Ganas’

Mientras analiza ofertas para jugar la próxima temporada, ante su inminente salida del Milán, el mexicano Santi Gimenez fue cuestionado por el entrenador Gennaro Gattuso

El delantero nexicano Santi Gimenez no seguirá en el Milán y ya dio su aprobación para que el Porto negocie su traspasoEl delantero nexicano Santi Gimenez no seguirá en el Milán y ya dio su aprobación para que el Porto negocie su traspaso. Foto: Reuters

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Santi Giménez, cerca del Porto, mientras Gattuso declara que no rogará a nadie para la Lazio. ¿Es la decisión correcta para el delantero mexicano?

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