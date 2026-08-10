Aplazan Partidos de Primera y Segunda División de Futbol de Colombia Debido al Terremoto

Debido al fuerte terremoto que afectó a Colombia este lunes 10 de agosto, los partidos de Primera y Segunda División tuvieron que ser aplazados. Así lo informó la División Mayor del Futbol Colombiano (Dimayor) a través de un comunicado.

El sismo de 7.4 grados en la escala de Richter se sintió con mucha fuerza en grandes ciudades colombianas, como Bogotá y Cali. El epicentro del movimiento telúrico fue en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

De acuerdo con autoridades locales, la ciudad de Pereira fue la que sufrió mayores afectaciones, mientras que en Cali se reportaron al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas.

El aplazamiento de los partidos programados para este lunes fue ordenado por la Dimayor, responsable de los torneos futbolísticos. Son 3 los juegos de la Jornada 4 de la Primera División los que tuvieron que recorrerse, además de 2 del torneo de la segunda categoría.

Hay que señalar que varios de ellos estaban programados en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

"Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios", indicó la División Mayor del Futbol Colombiano.

Conmebol no se ha pronunciado sobre partidos de Copa Libertadores en Colombia

La Dimayor además expresó su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos afectados por el fuerte movimiento sísmico y explicó que el aplazamiento de de los partidos es por "el bienestar y la seguridad" de hinchas, futbolistas y demás personas involucradas.

"Desde la Dimayor, y en representación de los 36 clubes del Futbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho", puntualizó.

Además Colombia tiene previsto celebrar esta semana dos encuentros de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Sobre ello, la Conmebol, que organiza ambos torneos, aún no se ha pronunciado sobre la situación de esos cotejos de carácter internacional.

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Con información de N+