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Aplazan Partidos de Primera y Segunda División de Futbol de Colombia Debido al Terremoto

Varios partidos del futbol colombiano fueron recorridos por seguridad de los aficionados y futbolistas, luego del fuerte sismo que afectó a Colombia

La División Mayor del Futbol Colombiano aplazó varios partidos para garantizar seguridad de aficionados y futbolistas.La División Mayor del Futbol Colombiano aplazó varios partidos para garantizar seguridad de aficionados y futbolistas. Foto: Getty Images

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Tras sismo de 7.4 grados, partidos de futbol en Colombia se aplazan para priorizar sla eguridad de aficionados y jugadores. Descubre cómo afecta el terremoto al calendario deportivo.

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