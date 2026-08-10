Shakira Reacciona al Fuerte Terremoto en Colombia y Envía un Mensaje a los Afectados

Shakira rompió el silencio este 10 de agosto tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, su país natal. La cantante utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje de solidaridad a las familias que atraviesan momentos de angustia.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió la intérprete.

El mensaje completo de Shakira

La cantante destacó la capacidad de unión del pueblo colombiano frente a la emergencia: “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”.

Shakira también llamó a la población a mantenerse atenta a las indicaciones oficiales antes de movilizarse: “Abracemos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, concluyó, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo y la bandera de Colombia.

Foto: Instagram Shakira

¿Qué pasó en el terremoto de Colombia?

El sismo ocurrió a las 7:34 horas de este 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano actualizó su magnitud a 7.4, con una profundidad de 96 kilómetros, y el movimiento se sintió en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, entre otras ciudades.

Hasta el mediodía se reportaban al menos 100 personas fallecidas, cifra que podría variar conforme avancen las labores de búsqueda. Risaralda es una de las zonas más golpeadas, con 40 muertes confirmadas por el gobernador Juan Diego Patiño. Ante la magnitud de los daños, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, declaró "desastre nacional" para agilizar la movilización de recursos. El Ejército de Colombia confirmó, vía X, el despliegue de cuadrillas de búsqueda y rescate a las zonas afectadas.

Otros famosos colombianos se solidarizan

Shakira no fue la única voz del entretenimiento colombiano en pronunciarse. Maluma envió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas y se puso a disposición para ayudar. Camilo relató el susto que sintió al hablar con amigos que vivieron el sismo. Juanes hizo un llamado a la unidad y compartió enlaces de donación para los damnificados, mientras que J Balvin y Carlos Vives también expresaron su respaldo y disposición a colaborar con las labores de ayuda.