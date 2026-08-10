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Shakira Reacciona al Fuerte Terremoto en Colombia y Envía un Mensaje a los Afectados

Shakira rompió el silencio tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 en Colombia y envió un emotivo mensaje de apoyo a las familias afectadas.

shakira-mensaje-terremoto-colombiaFoto: Getty Images

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Un terremoto de magnitud 7.4 sacude Colombia. Shakira y otros artistas colombianos muestran su apoyo a las víctimas. Conoce más sobre las acciones de ayuda y la situación actual.

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