Paulina Rubio Gana Batalla Legal por la Custodia de su Hijo Tras Años de Disputa

La justicia de Estados Unidos falló a favor de Paulina Rubio en el litigio que sostenía desde hace años con su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera, "Colate", por la residencia de su hijo en común, Andrea Nicolás, de 15 años. El adolescente continuará viviendo en Miami junto a su madre, mientras que la solicitud del padre de trasladarlo a España fue rechazada, por el momento.

La noticia se destapó la noche del domingo 9 de agosto en el programa Fiesta, de Telecinco, a través de los periodistas Kike Calleja y Pipi Estrada. Según Calleja, uno de los elementos que inclinó la balanza fue la propia declaración del menor ante el tribunal: "la declaración del niño ha perjudicado bastante a su padre", afirmó.

Pipi Estrada, quien dijo haber hablado directamente con Colate tras conocerse la resolución, señaló que el empresario español está "cansado" del proceso, aunque no dará el litigio por cerrado: "Está tranquilo porque la armonía que hay entre padre e hijo es muy sana y amorosa. Me ha confirmado que va a recurrir. El niño ha dicho ante el juez que él quiere vivir con Colate", relató el colaborador.

Ni Paulina Rubio ni Colate se han pronunciado de manera oficial sobre el fallo.

Una disputa de años por la reubicación del menor

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera se casaron en 2007 y se separaron en 2012. Desde entonces han mantenido un litigio prolongado por la residencia y el régimen de convivencia de su hijo, nacido en noviembre de 2010. Colate ha insistido en que nunca buscó la custodia legal plena, sino el llamado "relocation": el cambio de residencia del adolescente a España, argumentando que el propio menor lo ha pedido de forma reiterada y que la vida en Miami le genera estrés.

Las audiencias decisivas se celebraron en mayo de 2026 en la Corte Familiar de Miami, ante la jueza Marlene Fernández. En el proceso participó la guardiana designada por la corte, quien calificó de "muy tóxica" la dinámica entre los padres y llegó a plantear, entre otras opciones, el ingreso temporal del adolescente a un internado neutral para alejarlo del conflicto.

Durante las audiencias también surgieron acusaciones cruzadas: Colate señaló presuntas agresiones físicas por parte de Paulina Rubio durante el matrimonio, además de declaraciones del menor sobre un presunto consumo de sustancias por parte de su madre. Ella, por su parte, ha defendido públicamente su papel como madre y ha acusado a su exesposo de influir en el adolescente para inclinar su testimonio.

El verano en España, antes del fallo

Antes de conocerse la resolución, Andrea Nicolás pasó varias semanas de este verano junto a su padre en España, recorriendo destinos como Pedraza y distintas zonas de la costa. La convivencia, según los colaboradores de Fiesta, ha sido cercana y afectuosa, lo que respalda la versión de Colate sobre el vínculo con su hijo, aun cuando el fallo judicial no le favoreció.

La manutención, otro punto de fricción

El juicio también puso sobre la mesa el tema económico. Colate ha sostenido que Paulina Rubio no ha cubierto la pensión infantil ordenada,reportada en alrededor de 1,400 dólares mensuales, desde abril de 2024. Su abogada, Aliette Hernández, aclaró que el empresario no busca un aumento en la manutención; de haberse aprobado el traslado a España, argumentó, los costos escolares habrían sido menores (cerca de 23,000 euros frente a unos 50,000 dólares en Miami), y Paulina habría seguido respondiendo por los gastos educativos y los periodos de convivencia con el menor.

El caso, lejos de cerrarse

Pese al fallo a favor de la cantante, la disputa no llega a su fin: Colate ya adelantó que apelará la decisión, por lo que el proceso legal entre ambos continuará abierto en los tribunales estadounidenses.