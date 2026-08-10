Entretenimiento

Paulina Rubio Gana Batalla Legal por la Custodia de su Hijo Tras Años de Disputa

La justicia de EE.UU. falló a favor de Paulina Rubio: su hijo con Colate seguirá viviendo en Miami. El empresario español ya anunció que apelará.

Paulina Rubio Gana la Custodia de su hijo con ColateFoto: Getty Images
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