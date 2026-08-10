Sociedad

Policías de Guadalajara Ayudan a Mujer a Dar a Luz en Lomas del Paradero

El bebé y la madre fueron trasladados a la Cruz Verde Ernesto Arias; las autoridades correspondientes determinaran su estado de salud.

AmbulanciaMadre e hijo fueron atendidos en la Cruz Verde. Foto: N+

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Policías de Guadalajara ayudaron a una mujer a dar a luz en su hogar. Madre e hijo están en la Cruz Verde Ernesto Arias.

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