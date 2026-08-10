Policías de Guadalajara Ayudan a Mujer a Dar a Luz en Lomas del Paradero

Policías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara ayudaron a una mujer a dar a luz en Lomas del Paradero tras un reporte a través del C5.

La mujer se encontraba en labor de parto dentro de un domicilio ubicado en avenida Presidentes, entre Manuel González y M. Gómez Pedraza. Fue ahí que los oficiales María de Lourdes de Anda y Óscar Iván Guzmán se entrevistaron con los familiares para tener acceso a la vivienda.

Así nació un nuevo jalisciense

Los oficiales, capacitados en primeros auxilios, brindaron las primeras atenciones a la mujer, quien dio a luz a un niño.

“Los policías pidieron el apoyo de personal de Servicios Médicos Municipales, quienes trasladaron a la madre y su bebé a la Cruz Verde Ernesto Arias para su mejor atención”, agregó la Policía de Guadalajara.

Serán las autoridades correspondientes quienes determinen el estado de salud de la madre y de su recién nacido.