Homicidios

Balacera en Tepito Hoy: Matan a Tiros a un Adolescente en Colonia Morelos

Esto es lo que se sabe sobre la balacera de hoy, en Tepito, que dejó como saldo una persona muerta

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Un joven de 17 años muere tras recibir un disparo en la cabeza, en Tepito. La policía ya busca al agresor. Descubre lo que se sabe hasta ahora sobre este ataque, en CDMX.

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