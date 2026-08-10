Balacera en Tepito Hoy: Matan a Tiros a un Adolescente en Colonia Morelos

La mañana de hoy, 10 de agosto de 2026, se registró una balacera en la zona de Tepito, con saldo de un adolescente muerto; esto es lo que se sabe sobre el ataque a tiros en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en Tepito hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un adolescente, de 17 años de edad, recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza, por lo que habría muerto de forma casi instantánea.

Los hechos ocurrieron al interior de una casa, ubicada entre las calles Toltecas y Peñón, en Tepito, cerca del Eje 2 Norte y el Eje 1 Oriente, donde un sujeto, vestido de negro, habría disparado contra el joven.

Según las autoridades de CDMX, el sujeto que disparó contra el adolescente salió caminando del lugar del ataque y ya está siendo buscado por medio de las cámaras de videovigilancia.

En la zona de la balacera se registró intensa movilización policiaca y la circulación fue cerrada, para permitir el paso a los cuerpos de emergencia.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México acudieron a la zona de la balacera, para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

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Mapa de la zona de la balacera de hoy en Tepito

RMT