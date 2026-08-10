Caso Courtney Clenney: Modelo de OnlyFans Irá a Prisión por Homicidio Involuntario

La modelo de OnlyFans Courtney Clenney irá a prisión 6 años tras declararse culpable de homicidio involuntario por la muerte de su novio, Christian Obumseli, ocurrida en 2022 en Miami.

El acuerdo alcanzado entre Clenney y la Fiscalía de Miami-Dade evita que la modelo enfrente el juicio por asesinato en segundo grado que estaba previsto para las próximas semanas.

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¿Qué pasó con Christian Obumseli?

Christian Obumseli, de 27 años y quien se desempeñaba como operador de criptomonedas, murió en abril de 2022 después de recibir una puñalada en el condominio donde vivía con Clenney en Miami.

Tras el ataque, la modelo llamó a los servicios de emergencia. Obumseli fue trasladado a un hospital, donde murió poco después debido a la gravedad de la lesión.

Clenney, de 30 años, había sostenido durante el proceso que actuó en defensa propia al momento de apuñalar a su pareja.

La declaración de culpabilidad se realizó este lunes durante una audiencia ante la jueza Andrea Ricker Wolfson.

Como parte del acuerdo con la Fiscalía de Miami-Dade, Clenney aceptó declararse culpable de homicidio involuntario y recibirá una sentencia de seis años de prisión.

El pacto permite evitar el proceso judicial por asesinato en segundo grado que estaba programado para las próximas semanas y pone fin a la posibilidad de que la modelo sea juzgada por ese cargo.

El caso se remonta a abril de 2022, cuando la muerte de Obumseli ocurrió tras la agresión con un cuchillo en el condominio de Miami. Desde entonces, Clenney había mantenido que la agresión ocurrió mientras intentaba defenderse.

FBPT