Internacional

Caso Courtney Clenney: Modelo de OnlyFans Irá a Prisión por Homicidio Involuntario

Irá a la cárcel por 6 años tras declararse culpable por la muerte de su novio en 2022

Courtney Clenney, modelo de redes sociales, en una imagen proporcionada por la Policía de Hawái tras su arresto en 2022.Courtney Clenney, modelo de redes sociales, en una imagen proporcionada por la Policía de Hawái tras su arresto. Foto: AP

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