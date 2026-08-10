Seguridad

Hombre Golpea a su Pareja Frente a sus Hijos en Torreón

Un hombre golpeó a su pareja frente a sus hijos en la colonia Miguel Hidalgo en Torreón.

Hombre Golpea a su Pareja Frente a sus Hijos en TorreónUn menor pidió ayuda a vecinos del sector para avisar que su madre estaba siendo agredida. Foto: N+

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