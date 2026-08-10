Hombre Golpea a su Pareja Frente a sus Hijos en Torreón

Un caso de violencia familiar se registró en la colonia Miguel Hidalgo en Torreón, donde una mujer fue agredida por su pareja sentimental frente a sus hijos menores.

Los hechos ocurrieron sobre la prolongación Venustiano Carranza, donde vecinas alertaron a las autoridades al ver a la víctima, de 30 años, tirada sobre la carretera con una herida sangrante en la frente y con diversos golpes en el cuerpo.

De acuerdo a testigos, la mujer salió de su domicilio intentando detener a su pareja, quien pretendía huir en una motocicleta, junto a sus dos hijas. Fue su hijo, de 10 años quien corrió a casa de una vecina a pedir ayuda, gritando que a su mamá la estaban golpeando.

A pesar del intento por retenerlo, el sujeto empujó a la afectada, abandonó la unidad y huyó a pie con rumbo desconocido antes de que llegaran los elementos de la Policía Municipal.

Hombre dispara contra su expareja en Torreón

Una mujer de 34 años resultó gravemente herida luego de que su expareja le disparara durante una discusión ocurrida la mañana del 3 de agosto en el ejido Allende, en Torreón.

El presunto agresor, identificado como Gustavo “N”, huyó del lugar antes de ser detenido. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación bajo el protocolo de intento de feminicidio y realizó las diligencias correspondientes.