Estas Son las Especies de Chayotes Mexicanos Que la UNAM Prevé se Extingan en los Próximos Años

Un estudio realizado por especialistas del Instituto de Ecología de la UNAM, en colaboración con investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y de los Kew Botanical Gardens en el Reino Unido, identificó que varias especies silvestres emparentadas con el chayote enfrentan un alto riesgo de extinción en las próximas décadas, principalmente por la pérdida de su hábitat natural: el bosque de niebla.

¿Qué especies de chayote están en mayor riesgo?

De acuerdo con el estudio, publicado este año en la revista Molecular Phylogenetics and Evolution, dos especies presentan el riesgo más alto de extinción, en caso de que se cumplan las proyecciones climáticas para 2060:

Sechium hintonii, presente en los estados de México y Jalisco.

Sechium chinantlense, presente en Oaxaca.

Además, el propio chayote comestible (Sechium edule), cultivado en prácticamente todo el país, junto con la especie Sechium compositum —de Chiapas y Guatemala—, podría conservar apenas la mitad de su distribución actual en los próximos 25 años.

¿Por qué están en riesgo estas especies?

La principal amenaza es la pérdida del bosque de niebla, el ecosistema en el que se desarrolla el género Sechium. De acuerdo con el estudio, para el año 2020 este ambiente ya había perdido cerca de la mitad de la superficie con la que contaba dos décadas atrás.

Se pronostica que, para 2080, se perderá más de la mitad del área actual de este ecosistema, como consecuencia del cambio climático.

Además, el análisis genético reveló que muchas poblaciones del género Sechium presentan una reducción en su variabilidad genética, lo que perjudica su capacidad de resiliencia y compromete su viabilidad para enfrentar los cambios climáticos y ambientales del futuro.

¿Qué medidas proponen los investigadores?

El equipo científico señaló que es esencial incorporar a las especies del género Sechium tanto en la Norma Oficial Mexicana para la protección ambiental de especies silvestres (NOM-059) como en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Los investigadores también destacaron la urgencia de conservar los remanentes del bosque de niebla y de actualizar los modelos ecológicos para que contemplen escenarios futuros de cambio climático, con el fin de guiar mejor las estrategias de conservación del género Sechium.

AMP