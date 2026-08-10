Ciencia y Tecnología

Estas Son las Especies de Chayotes Mexicanos Que la UNAM Prevé se Extingan en los Próximos Años

Dos especies presentan el riesgo más alto de extinción, en caso de que se cumplan las proyecciones climáticas para 2060

Chayote mexicano. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoChayote mexicano. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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