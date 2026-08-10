Movilidad

711 Nuevas Concesiones de Taxi Llegarán a Querétaro; Esto Costará Obtener Una

El Gobierno de Querétaro anunció 711 nuevas concesiones de taxi, con facilidades de financiamiento, subsidio para adquirir una unidad nueva, cero enganche y condonación del refrendo 2026.

Querétaro Abrirá Convocatoria para 711 Nuevas Concesiones de TaxiQuerétaro Abrirá Convocatoria para 711 Nuevas Concesiones de Taxi. Foto: N+

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El Gobierno de Querétaro lanza 711 concesiones de taxi con cero enganche y subsidios. Unidades equipadas y listas para el servicio. Regístrate en qrotaxi.live.

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