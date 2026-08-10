711 Nuevas Concesiones de Taxi Llegarán a Querétaro; Esto Costará Obtener Una

El Gobierno de Querétaro anunció la emisión de 711 nuevas concesiones para prestar el servicio de transporte público en la modalidad de taxi, acompañadas de apoyos y facilidades de financiamiento para las personas que resulten beneficiadas.

El registro para los interesados se realizará en línea del 17 de agosto al 30 de octubre, a través del portal qrotaxi.live.

Nuevos Taxistas Tendrán Facilidades para Adquirir una Unidad

Como parte del programa, los nuevos concesionarios podrán adquirir una unidad nueva equipada con aire acondicionado, vidrios eléctricos, seis bolsas de aire y frenos ABS, como parte de los requisitos de seguridad establecidos para brindar el servicio a los usuarios.

El vehículo tendrá un costo preferencial de 270 mil pesos, después de aplicar un subsidio gubernamental de 15 mil pesos. Además, los beneficiarios podrán acceder a cero enganche para la unidad, mientras que el pago inicial por la concesión será de 15 mil 133 pesos.

Entre los beneficios también se contempla la condonación del refrendo 2026, así como un seguro con costo preferencial de 15 mil 985 pesos, con posibilidad de financiarlo.

Las unidades serán entregadas ya rotuladas desde la agencia, listas para incorporarse al servicio de transporte público.

Con esta convocatoria, el Gobierno estatal busca facilitar que más personas puedan acceder a una concesión y contar con una unidad nueva para prestar el servicio de taxi en Querétaro.