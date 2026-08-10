Sociedad

Descartan Atentado contra la Senadora Geovanna Bañuelos tras Volcadura en Tlaltenango, Zacatecas

Las autoridades zacatecas descartaron un atentado en contra de la senadora Geovanna Bañuelos tras la volcadura de una camioneta en Tlaltenango

Volcadura en ZacatecasDescartan autoridades atentado contra Geovanna Bañuelos. Foto: Plumas Negras

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La Fiscalía de Zacatecas aclara que la volcadura de la camioneta de la senadora Bañuelos fue un accidente. Gobernador pide no politizar el tema

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