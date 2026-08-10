Descartan Atentado contra la Senadora Geovanna Bañuelos tras Volcadura en Tlaltenango, Zacatecas

Después de la volcadura de la camioneta donde viajaba el equipo de la senadora Geovanna Bañuelos, el 7 de agosto en el municipio de Tlaltenango, las autoridades de Zacatecas descartaron un atentado contra la legisladora.

Conforme avanzan las investigaciones, la Fiscalía General de la Justicia de Zacatecas, a través de una tarjeta informativa, dio a conocer que el hecho es un accidente automovilístico imprudencial, donde no hay un tercer involucrado.

Además, la misma autoridad mencionó que en ese momento la camioneta era conducida por el exdiputado José Xerardo Ramírez Muñoz.

En nuestro recorrido hacia los municipios del sur de Zacatecas, acompañados de nuestro lider Alfredo Femat y el diputado federal Fernando Vilchis, parte de nuestro equipo sufrió un grave percance vial a bordo de mi vehículo particular.

Quienes viajaban en la unidad refieren que… — Geovanna Bañuelos (@geovanna_b) August 8, 2026

Piden gobierno de Zacatecas evitar las especulaciones sobre el tema

Por su parte, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, pidió evitar especulaciones y que sean las autoridades correspondientes quienes concluyan los peritajes y determinen las causas del accidente.

“Que demos oportunidad a que las instancias judiciales hagan su trabajo, a que la autoridad haga su trabajo de peritaje, de investigación”.

El gobernador también solicitó no politizar el tema de seguridad, en especial de los actores políticos que buscan un cargo público para los próximos comicios; hizo un llamado a conducirse con responsabilidad frente a hechos que todavía están bajo investigación.