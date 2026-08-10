Sociedad

Cae Director de Centros de Verificación por Red Millonaria de Extorsión en Edomex; Así Operaban

En un operativo conjunto de las fiscalías del Edomex, CDMX y Guerrero, en coordinación con la SSPC y la Guardia Nacional se cumplieron las órdenes de aprehensión

Detienen a director de verificentros del EdomexFiscalía Edomex
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