Cae Director de Centros de Verificación por Red Millonaria de Extorsión en Edomex; Así Operaban

La Fiscalía del Estado de México informó que fueron detenidos Raúl “N”, Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal y Carlos Eduardo “N”, Director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia.

Raúl “N” fue capturado en la ciudad de Acapulco y Carlos Eduardo “N” en la Ciudad de México.

¿Por qué fueron detenidos los directores de verificentros?

Ambos servidores públicos del Gobierno del Estado de México son acusados por su probable participación en una activa red de extorsión en agravio de propietarios de Centros Verificación de Emisiones (Verificentros) y estaciones de servicio de combustible.

Según la Fiscalía del Edomex, denuncias presentadas por diversas víctimas, así como investigaciones establecieron que los detenidos, participan en una red extorsiva en conjunto con otros individuos identificados como servidores públicos, exservidores públicos y particulares.

"Este grupo obliga a propietarios de Verificentros a pagar cuotas ilegales para permitirles continuar con su funcionamiento"

Además, simulaban actos para despojar a los legítimos propietarios de las concesiones emitidas a su favor e incluso de la infraestructura adquirida por las propias víctimas bajo la advertencia de que, en caso de denunciar serían afectados o les causarían daño.

También la fiscalía del estado asegura que, tienen acreditado que este esquema extorsivo genera recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales, para no cerrar las líneas de verificación de sus víctimas, cantidad que aumenta sustancialmente por exigencias de cuotas ilícitas por la revalidación de la autorización.

"Todos los pagos eran exigidos con entregas en efectivo en un domicilio que se tiene identificado".

La Fiscalía del Edomex contactará a otras posibles víctimas con el objeto de que formalicen su denuncia ya que se tiene conocimiento que no lo han hecho por temor a represalias.