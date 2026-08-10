Movilidad

Caos en la México-Toluca: Obras Provocan Filas de 10 Kilómetros; Estas Son las Rutas Alternas

Hay afectaciones tanto en la carretera libre como en la autopista de cuota, pero la carretera libre presenta mayor congestionamiento

Reencarpetamiento Causa Fila de 10 Kilómetros en la México-Toluca: Así las Afectaciones VialesTránsito en la carretera México-Toluca, 10 de agosto 2026. Foto: Facebook Delgadillo Morales Juan José

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