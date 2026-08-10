Caos en la México-Toluca: Obras Provocan Filas de 10 Kilómetros; Estas Son las Rutas Alternas

Debido a obras de reencarpetamiento en la México–Toluca, a la altura de Lerma y Amomolulco, se registra tránsito intenso y retrasos para quienes viajan desde la Ciudad de México con dirección a Toluca, con filas de autos de más de 10 kilómetros.

🚨 #AlertaVial | Lerma



Se registra carga vehicular de aproximadamente 10 km sobre la carretera México–Toluca, a la altura de Amomolulco, por trabajos de reencarpetamiento.



🚛 Unidades de carga circulan temporalmente en sentido contrario, generando tránsito lento.



⚠️ Anticipa… pic.twitter.com/K3osoCF2Ke — C5 Estado de México (@C5Edomex) August 10, 2026

Afectaciones en carretera libre como en autopista de cuota

Hay afectaciones tanto en la carretera libre como en la autopista de cuota, pero la carretera libre presenta mayor congestionamiento.

Las autoridades piden tomar precauciones y si sale de Ciudad de México (CDMX) rumbo a Toluca, considerar realizar un viaje con hasta tres horas de anticipación debido a los retrasos.

¿Cuál es la alternativa vial?

Usuarios en redes sociales reportan casi tres horas en la México-Toluca y precisan que casi no se puede avanzar hacia Toluca.

Además de evitar la zona se sugiere considerar la México-La Marquesa.

Razones renovar pavimento de carreteras

Las carreteras en malas condiciones pueden generar situaciones de conducción peligrosas y dañar los vehículos; por ello, es necesario mantenerlas en óptimas condiciones.

La reparación de carreteras suele tener una gran demanda debido a la cantidad de problemas que sufren nuestras vías a lo largo del año.

Estas son algunas de las principales razones por las que las carreteras locales necesitan una renovación del pavimento.

Baches

Los baches son una de las mayores molestias para los conductores, especialmente en esta época del año, cuando las fuertes lluvias castigan las carreteras locales al expandirse el agua subterránea bajo la superficie.

Superficies irregulares

Existen múltiples causas por las que la superficie de una carretera local puede volverse irregular, como una ejecución deficiente de las obras, accidentes de tráfico, raíces de árboles o condiciones meteorológicas extremas. La circulación de vehículos pesados (como camiones de gran tonelaje) también puede acelerar el deterioro del firme si no se realiza un mantenimiento periódico.

Daños por obras

Las obras en la vía pública suelen provocar daños en el pavimento, sobre todo cuando se trata de intervenciones invasivas para instalar redes de gas, electricidad, agua o telecomunicaciones. Una vez finalizados los trabajos, suele ser necesario realizar reparaciones para garantizar que la superficie quede en perfectas condiciones.

HVI