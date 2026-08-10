Tren El Insurgente Cambia de Horario a Partir de Hoy: A Esta Hora Sale el Último Convoy
Debido a tareas programadas de mantenimiento, no será sino hasta nuevo aviso cuando el tren opere en su horario habitual
Debido a tareas programadas de mantenimiento, no será sino hasta nuevo aviso cuando el tren opere en su horario habitual
El Tren Interurbano México-Toluca, llamado oficialmente El Insurgente, operará a partir de este lunes 10 de agosto de 2026 en un horario reducido.
Lo anterior, debido a tareas programadas de mantenimiento, por lo que no será sino hasta nuevo aviso cuando el tren opere en su horario habitual.
"Recuerda que, a partir del 10 de agosto, El Insurgente operará con horario reducido por tareas programadas de mantenimiento, medida que permanecerá vigente hasta nuevo aviso", informó la administración del tren.
📍 A partir de hoy, El Insurgente opera con horario reducido por tareas programadas de mantenimiento:— Tren El Insurgente (@TrenInsurgente) August 10, 2026
🕥 Último tren: 22:30 h
Seguiremos informando cualquier cambio a través de nuestros canales oficiales.#ElInsurgenteTeLleva pic.twitter.com/t7LnTTa7LE
Hasta el día de ayer, domingo 9 de agosto de 2026, el tren El Insurgente operaba hasta las 0:00 horas de lunes a domingo.
Ahora, debido a los trabajos de mantenimiento, operará hasta las 22:30 horas, una hora y media antes de lo habitual.
El último tren saldrá hasta las 22:30 horas. "Considera este ajuste en tus traslados a partir de la próxima semana y hasta nuevo aviso", dijo la administración de El Insurgente vía la red social X.
⚠️Recuerda que, a partir del 10 de agosto, El Insurgente operará con horario reducido por tareas programadas de mantenimiento, medida que permanecerá vigente hasta nuevo aviso.— Tren El Insurgente (@TrenInsurgente) August 6, 2026
ÚLTIMO TREN: 🕥 22:30 h#ElInsurgenteTeLleva pic.twitter.com/ufBWSIyb8t
"Seguiremos informando cualquier cambio a través de nuestros canales oficiales", añadió.
El Tren Interurbano México-Toluca conecta Zinacantepec (Estado de México) con Observatorio (Ciudad de México) a lo largo de 57.7 km en unos 50 a 60 minutos.
Cuenta con 7 estaciones y se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada:
Zinacantepec
Toluca
Metepec
Lerma
Santa Fe
Vasco de Quiroga
Observatorio
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