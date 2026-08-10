Movilidad

Tren El Insurgente Cambia de Horario a Partir de Hoy: A Esta Hora Sale el Último Convoy

Debido a tareas programadas de mantenimiento, no será sino hasta nuevo aviso cuando el tren opere en su horario habitual

Tren El Insurgente, que va de Santa Fe a Observatorio. Foto: CuartoscuroTren El Insurgente, que va de Santa Fe a Observatorio. Foto: Cuartoscuro
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