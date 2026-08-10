Vehículo que Transportaba Carbón se Incendió en Hermosillo, Sonora; Dejó Daños Materiales

Cuantiosas pérdidas materiales dejó el incendio de un vehículo de carga que transportaba cientos de kilos de carbón vegetal, ocurrido la noche del domingo en la colonia Villa de Seris, al sur de Hermosillo.



El fuego se reportó alrededor de las 20:00 horas, cuando la unidad tipo rabón, de color blanco, permanecía estacionada en un camino de terracería a un costado del bulevar Vildósola, entre las calles 5 de Mayo y Carlos Balderrama, cerca de la subestación eléctrica de la CFE.

Bomberos de diferentes estaciones controlaron y sofocaron el incendio

Las llamas comenzaron en la parte posterior del vehículo y alcanzaron la carga de carbón. De manera preliminar, se señaló que restos de carbón que no fueron apagados completamente pudieron originar el siniestro.



Bomberos de diferentes estaciones acudieron al sitio para apoyar en las labores, debido al tipo de carga altamente inflamable y realizaron las labores necesarias para controlar y sofocar el incendio.