Accidentes

Vehículo que Transportaba Carbón se Incendió en Hermosillo, Sonora; Dejó Daños Materiales

Un vehículo de carga, que transportaba carbón, terminó incendiado la noche del domingo dejando solo cuantiosos daños materiales en la colonia Villa de Seris de Hermosillo, Sonora.

Vehículo que Transportaba Carbón se Incendió en Hermosillo, Sonora; Dejó Daños MaterialesVehículo que Transportaba Carbón se Incendió en Hermosillo, Sonora; Dejó Daños Materiales. Foto: Martin V. González

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Un camión con carbón se incendió en Hermosillo, dejando cuantiosos daños materiales. Bomberos de varias estaciones trabajaron para sofocar el fuego.

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