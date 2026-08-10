Seguridad

Hombre Resulta Lesionado tras ser Atacado a Balazos en la Colonia Luis Encinas de Hermosillo

Un hombre resultó lesionado en ambas piernas tras ser atacado a balazos la noche del domingo en la colonia Luis Encinas, al norte de Hermosillo, Sonora.

Hombre Resulta Lesionado tras ser Atacado a Balazos en la Colonia Luis Encinas de HermosilloHombre Resulta Lesionado tras ser Atacado a Balazos en la Colonia Luis Encinas de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Un hombre fue baleado en la colonia Luis Encinas, Hermosillo, resultando herido en las piernas. Vecinos escucharon disparos y vieron un vehículo huir.

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