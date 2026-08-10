Hombre Resulta Lesionado tras ser Atacado a Balazos en la Colonia Luis Encinas de Hermosillo

Tras ser atacado a balazos mientras se encontraba en la vía pública, un hombre sufrió heridas en ambas piernas la noche del domingo en la colonia Luis Encinas, al norte de Hermosillo.



La agresión se registró cerca de las 22:30 horas sobre la calle Carlos Caturegli, entre Del Bosque y Del Lago, donde vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar cuatro disparos.

Después de escuchar detonaciones se observó un vehículo retirarse a exceso de velocidad

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar por las autoridades, después de escucharse las detonaciones observaron al hombre tendido sobre la calle Caturegli y un vehículo pick up blanco que se retiró a exceso de velocidad.



El lesionado fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital público a recibir atención de emergencia.



Policías Municipales y Estatales realizaron un operativo en los alrededores para localizar a los responsables, los cuales no tuvieron resultados positivos y él o los agresores lograron darse a al fuga.